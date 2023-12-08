Голубцы получат удивительную сочность и насыщенный вкус, если внести в начинку один дополнительный ингредиент.
Этим ингредиентом являются помидоры. Вам понадобится один спелый томат.
Сначала необходимо избавиться от кожуры. Сделайте на поверхности помидора надрез в форме креста и залейте его кипятком. После этого кожица легко снимется.
Очищенный помидор нарежьте мелкими кубиками и добавьте в подготовленный фарш. Такой простой, но эффективный шаг придаст вашим голубцам более насыщенный вкус и сочность.
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