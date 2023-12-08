Только один овощ в начинку голубцов

0:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Голубцы получат удивительную сочность и насыщенный вкус, если внести в начинку один дополнительный ингредиент.

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Этим ингредиентом являются помидоры. Вам понадобится один спелый томат.

Сначала необходимо избавиться от кожуры. Сделайте на поверхности помидора надрез в форме креста и залейте его кипятком. После этого кожица легко снимется.

Очищенный помидор нарежьте мелкими кубиками и добавьте в подготовленный фарш. Такой простой, но эффективный шаг придаст вашим голубцам более насыщенный вкус и сочность.