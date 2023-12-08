Три шага до чуда солёной карамели, и вот она на столе

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы цените необычные сочетания во вкусе, соленая карамель — именно для вас.

Фото: commons.wikimedia. org by Jean-Frédéric is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Соленая карамель обладает удивительной универсальностью — ее можно внести в состав мороженого, тортов, намазать на печенье, поджаренный тост, или просто наслаждаться ложкой прямо из банки. Однако найти ее в супермаркете может быть не так просто. Если вы не хотите тратить время на поиски, вы можете легко приготовить ее самостоятельно, и в этом поможет рецепт, представленный Marie Claire.

Ингредиенты:

сахар тростниковый — 200 граммов;

соленое сливочное масло —300 граммов;

сливки — 120 миллилитров;

морская соль — чайная ложка.

Вот как приготовить соленую карамель:

Растопите коричневый сахар в кастрюле на среднем огне, постоянно помешивая его деревянной лопаткой. Как только сахар превратится в густую жидкость, добавьте сливочное масло. Тщательно перемешайте все до получения однородной консистенции. Не выключая плиту, медленно добавьте в получившуюся массу сливки. Важно добавлять сливки медленно, тонкой струйкой, чтобы избежать пузырения смеси. Оставьте смесь на медленном огне еще минуту, затем снимите с плиты и посолите. Дайте готовой карамели остыть и загустеть.

Теперь у вас готова вкуснейшая соленая карамель, готовая украсить ваше любимое лакомство.