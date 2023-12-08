Три шага до чуда солёной карамели, и вот она на столе

Если вы цените необычные сочетания во вкусе, соленая карамель — именно для вас.
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Соленая карамель обладает удивительной универсальностью — ее можно внести в состав мороженого, тортов, намазать на печенье, поджаренный тост, или просто наслаждаться ложкой прямо из банки. Однако найти ее в супермаркете может быть не так просто. Если вы не хотите тратить время на поиски, вы можете легко приготовить ее самостоятельно, и в этом поможет рецепт, представленный Marie Claire.
Ингредиенты:
сахар тростниковый — 200 граммов;
соленое сливочное масло —300 граммов;
сливки — 120 миллилитров;
морская соль — чайная ложка.
Вот как приготовить соленую карамель:
Растопите коричневый сахар в кастрюле на среднем огне, постоянно помешивая его деревянной лопаткой. Как только сахар превратится в густую жидкость, добавьте сливочное масло. Тщательно перемешайте все до получения однородной консистенции.
Не выключая плиту, медленно добавьте в получившуюся массу сливки. Важно добавлять сливки медленно, тонкой струйкой, чтобы избежать пузырения смеси. Оставьте смесь на медленном огне еще минуту, затем снимите с плиты и посолите.
Дайте готовой карамели остыть и загустеть.
Теперь у вас готова вкуснейшая соленая карамель, готовая украсить ваше любимое лакомство.
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