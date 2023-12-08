Столовая ложка в кастрюлю: рис будет зернышко к зернышку

0:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Иногда при варке рисовые зерна могут склеиваться, создавая не очень аппетитные комочки в каше. Промывание крупы перед варкой не всегда решает эту проблему. Тем не менее, существует простой способ, который гарантирует получение идеального гарнира каждый раз.

Фото: commons.wikimedia. org by Ocdp is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Чтобы достичь этого, добавьте в процесс варки риса один дополнительный компонент — столовый уксус. На два литра воды вам потребуется всего одна столовая ложка уксуса. Добавляйте уксус после того, как вода закипит. Этот шаг предотвратит склеивание зерен риса и придаст гарниру белоснежный вид, обеспечивая вам идеальный результат каждый раз.