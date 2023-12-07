Как приготовить грибной крем-суп по рецепту французских поваров

Крем-суп с грибами — восхитительное и насыщенное блюдо. Он приобретает особенно изысканный аромат, если готовить по рецепту французских кулинаров, включающему белое сухое вино и разнообразные пряности.

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Для приготовления шести порций вам понадобятся: 300 граммов шампиньонов, лук репчатый, зубчик чеснока, 30 граммов сливочного масла, столовая ложка пшеничной муки, 30 граммов оливкового масла, 60 миллилитров белого сухого вина, 700 миллилитров куриного бульона, 250 миллилитров сливок, мускатный орех, соль, петрушка и молотый черный перец по вкусу.

Мелко нарежьте грибы и лук. Измельчите чеснок. Разогрейте сливочное и оливковое масла в кастрюле.

Добавьте лук и чеснок, обжаривайте до мягкости. Положите в кастрюлю грибы и готовьте до их мягкости.

Добавьте муку и тщательно перемешайте. Постепенно влейте белое вино и куриной бульон, постоянно помешивая, чтобы избежать комков.

Доведите суп до кипения и варите на среднем огне примерно десять минут, пока жидкость не загустеет. Влейте сливки, добавьте мускатный орех, соль и перец.

Перемешайте и дайте супу еще пять минут закипеть. Перелейте смесь в блендер и измельчите до получения однородной массы.

Подавайте блюдо горячим, посыпанное свежей петрушкой. Можно добавить гренки из белого хлеба и украсить сверху золотисто обжаренными половинками шампиньонов.