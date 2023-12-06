Подсоленное яцо в перце - вкуснятина, о которой не догадывались

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Удивительные вкусовые впечатления могут возникнуть не только благодаря изысканным рецептам. Этот факт можно лично проверить, приготовив яичницу необычным, но простым способом, который придаст завтраку особенный шарм.

Фото: Peberfrugt farseret med tigerrejer by cyclonebill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Для этого вам понадобятся всего несколько элементарных ингредиентов. Возьмите болгарский перец и отрежьте три колечка диаметром 1,5-2 см.

Затем поместите их на раскаленную сковороду, предварительно смазанную растительным маслом. В каждое колечко аккуратно разбейте яйцо.

Теперь остается лишь подождать 3-10 минут (в зависимости от предпочтений в степени прожарки). После этого посолите, поперчите, посыпьте зеленью, как сообщает издание eda.ru.

И вот ваш завтрак в необычной подаче готов. Чтобы добавить больше ярких красок, можно использовать перец разных цветов. А оставшиеся овощи украсят стол, разложенные на отдельной тарелочке.