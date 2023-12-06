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Подсоленное яцо в перце - вкуснятина, о которой не догадывались

1:05
Еда

Удивительные вкусовые впечатления могут возникнуть не только благодаря изысканным рецептам. Этот факт можно лично проверить, приготовив яичницу необычным, но простым способом, который придаст завтраку особенный шарм.

Подсоленное яцо в перце - вкуснятина, о которой не догадывались
Фото: Peberfrugt farseret med tigerrejer by cyclonebill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Для этого вам понадобятся всего несколько элементарных ингредиентов. Возьмите болгарский перец и отрежьте три колечка диаметром 1,5-2 см.

Затем поместите их на раскаленную сковороду, предварительно смазанную растительным маслом. В каждое колечко аккуратно разбейте яйцо.

Теперь остается лишь подождать 3-10 минут (в зависимости от предпочтений в степени прожарки). После этого посолите, поперчите, посыпьте зеленью, как сообщает издание eda.ru.

И вот ваш завтрак в необычной подаче готов. Чтобы добавить больше ярких красок, можно использовать перец разных цветов. А оставшиеся овощи украсят стол, разложенные на отдельной тарелочке.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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