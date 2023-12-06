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Как правильно варить яйца, чтоб легко чистились

0:58
Еда

При готовке куриных яиц важно обеспечить легкость их очистки после варки, чтобы внешний вид продукта был безупречным. Эксперты предоставили удивительный совет, который облегчит процесс очистки скорлупы.

Как правильно варить яйца, чтоб легко чистились
Фото: commons.wikimedia. org by Michael Matuzak is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Чтобы яйца легко чистились, рекомендуется добавить уксус в воду во время их варки. Также эффективным способом считается использование соды и соли. Многие хозяйки просто добавляют их прямо в кастрюлю во время варки, что существенно упрощает последующее удаление скорлупы и обеспечивает чистоту яиц.

В случае, если ни один из вышеупомянутых методов не приносит ожидаемого результата, можно воспользоваться обычной иголкой. Проколите тупую часть яйца её острой частью, и это также поможет облегчить процесс очистки. Этот простой, но эффективный способ станет спасением в ситуации, когда другие методы не справляются.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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