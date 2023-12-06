Молодой картофель очистится от кожуры сам

0:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Считается, что молодой картофель можно легко почистить, даже используя щетку при мытье, так как его кожица еще тонкая и не такая прочная.

Фото: commons.wikimedia. org by Leon Brooks is licensed under public domain

Тем не менее, не всегда удается успешно очистить его таким образом, и чаще всего приходится прибегать к использованию ножа.

Опытные кулинары предлагают простой и эффективный способ ускорить процесс очистки картошки. Для этого поместите клубни в сильно подсоленную холодную воду и оставьте их там на 15 минут.

После этого выньте клубни из воды, а перед началом чистки каждый из них тщательно смажьте растительным маслом. Этот метод помогает сделать кожицу картошки менее стойкой, что облегчает и ускоряет процесс её удаления при последующей очистке.