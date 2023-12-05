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Вкус, знакомый с детского садика: как приготовить манник из советского прошлого

1:10
Еда

Рецепт манника, который остался в памяти многих, был раскрыт для широкой публики опытными кулинарами. Приготовление этого пирога просто, а его вкус с легкостью вернет воспоминания о детстве и классических блюдах из времен Советского Союза.

Вкус, знакомый с детского садика: как приготовить манник из советского прошлого
Фото: commons.wikimedia. org by Zserghei is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Хотя манник не является лучшим выбором для завтрака из-за содержания быстрых углеводов, соблазниться кусочком горячего пирога с чаем будет трудно отклонить. Для приготовления вам понадобятся: 1 яйцо, 20 грамм сахара, 650 миллилитров кефира, 300 граммов манной крупы и щепотка соли.

Все ингредиенты следует тщательно перемешать до получения однородной массы и поместить в холодильник на несколько часов. После этого нужно взять еще одну ложку кефира, развести в нем погашенную соду, добавить в смесь и вылить в форму. Затем отправить в разогретую до 170 градусов духовку на один час.

Манник можно подавать с вареньем или сгущенкой, но даже по себе он будет восхитительно вкусным и ароматным, сообщает портал Novate.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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