Вкус, знакомый с детского садика: как приготовить манник из советского прошлого

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Рецепт манника, который остался в памяти многих, был раскрыт для широкой публики опытными кулинарами. Приготовление этого пирога просто, а его вкус с легкостью вернет воспоминания о детстве и классических блюдах из времен Советского Союза.

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Хотя манник не является лучшим выбором для завтрака из-за содержания быстрых углеводов, соблазниться кусочком горячего пирога с чаем будет трудно отклонить. Для приготовления вам понадобятся: 1 яйцо, 20 грамм сахара, 650 миллилитров кефира, 300 граммов манной крупы и щепотка соли.

Все ингредиенты следует тщательно перемешать до получения однородной массы и поместить в холодильник на несколько часов. После этого нужно взять еще одну ложку кефира, развести в нем погашенную соду, добавить в смесь и вылить в форму. Затем отправить в разогретую до 170 градусов духовку на один час.

Манник можно подавать с вареньем или сгущенкой, но даже по себе он будет восхитительно вкусным и ароматным, сообщает портал Novate.