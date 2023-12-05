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Хрустящая жареная картошка: что упускают хозяйки при приготовлении

1:00
Еда

Желание приготовить жареную картошку с хрустящей корочкой, как в ресторане, вполне понятно. Однако чтобы достичь этого эффекта, необходимо овладеть несколькими кулинарными хитростями.

Хрустящая жареная картошка: что упускают хозяйки при приготовлении
Фото: commons.wikimedia. org by Himgspendra is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Одним из ключевых моментов для получения хрустящей текстуры является удаление лишнего крахмала из картошки. Это можно сделать, тщательно промыв овощ под холодной водой. Кроме того, рекомендуется избавиться от избыточной влаги, выложив картошечные кусочки на бумажное полотенце.

Еще одним секретом является использование хорошо разогретого масла. Картошку следует выкладывать на предварительно раскаленную сковороду. Важным моментом также является момент добавления соли. Нельзя солить картошку в начале приготовления, так как это может негативно повлиять на хрустящий эффект. Оптимальным вариантом будет посолить картошку уже после того, как она выложена на тарелку.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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