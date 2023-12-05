Хрустящая жареная картошка: что упускают хозяйки при приготовлении

1:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Желание приготовить жареную картошку с хрустящей корочкой, как в ресторане, вполне понятно. Однако чтобы достичь этого эффекта, необходимо овладеть несколькими кулинарными хитростями.

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Одним из ключевых моментов для получения хрустящей текстуры является удаление лишнего крахмала из картошки. Это можно сделать, тщательно промыв овощ под холодной водой. Кроме того, рекомендуется избавиться от избыточной влаги, выложив картошечные кусочки на бумажное полотенце.

Еще одним секретом является использование хорошо разогретого масла. Картошку следует выкладывать на предварительно раскаленную сковороду. Важным моментом также является момент добавления соли. Нельзя солить картошку в начале приготовления, так как это может негативно повлиять на хрустящий эффект. Оптимальным вариантом будет посолить картошку уже после того, как она выложена на тарелку.