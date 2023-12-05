Полезней куриного: семья поблагодарит вас за вкуснеший суп с брокколи и сыром чеддер

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовление сырного супа — это настоящее кулинарное искусство, которое порадует вас насыщенным вкусом и зарядит энергией на весь день. Рецепт этого великолепного блюда предоставлен порталом Marie Claire, и вы можете легко попробовать приготовить его самостоятельно.

Фото: Brocoli and cheddar soup with focaccia at City Java by Ken Hawkins from SC, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Ингредиенты:

600 миллилитров куриного бульона;

400 грамм тертого сыра чеддер;

400 миллилитров молока;

50 грамм муки;

1 маленький кочан брокколи;

1 морковь;

2 стебля сельдерея;

1 луковица;

100 грамм сливочного масла;

Соль и перец по вкусу.

Приготовление: