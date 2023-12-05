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Полезней куриного: семья поблагодарит вас за вкуснеший суп с брокколи и сыром чеддер

1:34
Еда

Приготовление сырного супа — это настоящее кулинарное искусство, которое порадует вас насыщенным вкусом и зарядит энергией на весь день. Рецепт этого великолепного блюда предоставлен порталом Marie Claire, и вы можете легко попробовать приготовить его самостоятельно.

Полезней куриного: семья поблагодарит вас за вкуснеший суп с брокколи и сыром чеддер
Фото: Brocoli and cheddar soup with focaccia at City Java by Ken Hawkins from SC, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Ингредиенты:

  • 600 миллилитров куриного бульона;
  • 400 грамм тертого сыра чеддер;
  • 400 миллилитров молока;
  • 50 грамм муки;
  • 1 маленький кочан брокколи;
  • 1 морковь;
  • 2 стебля сельдерея;
  • 1 луковица;
  • 100 грамм сливочного масла;
  • Соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Накрошите лук кубиками, сельдерей нарежьте тонкими полукольцами, а морковь — соломкой. Разберите брокколи на соцветия, крупные из них нарежьте.
  2. Растопите сливочное масло в кастрюле с толстым дном и обжарьте лук и сельдерей на среднем огне около 5 минут до мягкости.
  3. Постепенно всыпьте муку в масло, быстро перемешивая, и продолжайте тушить 1 минуту.
  4. Осторожно влейте куриный бульон в кастрюлю с овощами, посолите и добавьте свежемолотый перец.
  5. Добавьте в суп морковь и брокколи, доведите до кипения и уменьшите огонь до минимума. Варите овощной суп примерно 20 минут.
  6. Постепенно влейте молоко в суп и снова доведите его до кипения.
  7. В конце добавьте тертый сыр чеддер, слегка посолите и поперчите, затем еще немного посыпьте сыром перед подачей.
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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