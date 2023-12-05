Полезней куриного: семья поблагодарит вас за вкуснеший суп с брокколи и сыром чеддер

Приготовление сырного супа — это настоящее кулинарное искусство, которое порадует вас насыщенным вкусом и зарядит энергией на весь день. Рецепт этого великолепного блюда предоставлен порталом Marie Claire, и вы можете легко попробовать приготовить его самостоятельно.
Фото: Brocoli and cheddar soup with focaccia at City Java by Ken Hawkins from SC, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Ингредиенты:
600 миллилитров куриного бульона;
400 грамм тертого сыра чеддер;
400 миллилитров молока;
50 грамм муки;
1 маленький кочан брокколи;
1 морковь;
2 стебля сельдерея;
1 луковица;
100 грамм сливочного масла;
Соль и перец по вкусу.
Приготовление:
Накрошите лук кубиками, сельдерей нарежьте тонкими полукольцами, а морковь — соломкой. Разберите брокколи на соцветия, крупные из них нарежьте.
Растопите сливочное масло в кастрюле с толстым дном и обжарьте лук и сельдерей на среднем огне около 5 минут до мягкости.
Постепенно всыпьте муку в масло, быстро перемешивая, и продолжайте тушить 1 минуту.
Осторожно влейте куриный бульон в кастрюлю с овощами, посолите и добавьте свежемолотый перец.
Добавьте в суп морковь и брокколи, доведите до кипения и уменьшите огонь до минимума. Варите овощной суп примерно 20 минут.
Постепенно влейте молоко в суп и снова доведите его до кипения.
В конце добавьте тертый сыр чеддер, слегка посолите и поперчите, затем еще немного посыпьте сыром перед подачей.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ