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Больше не покупайте фитнес-батончики в магазине

1:09
Еда

Батончики мюсли представляют собой отличный перекус и замечательную альтернативу вредным сладкостям. И, конечно же, необязательно идти в магазин — ведь их можно легко приготовить дома.

Больше не покупайте фитнес-батончики в магазине
Фото: Crunchy Granola by Vegan Feast Catering is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

В основу батончиков стоит взять овсяные хлопья. Остальные ингредиенты можно добавить в соответствии со своим вкусом и предпочтениями.

Неотъемлемой частью рецепта являются орехи. Отлично подходят грецкие, кедровые, миндаль, фундук или макадамия. Добавление сушеных ягод вишни и клюквы также придаст батончикам особый вкус. Банановое или тыквенное пюре, карамелизированные яблоки дополнят композицию.

Для достижения нужной консистенции используйте мед, финики, кленовый сироп или ореховую пасту. Также, не забывайте о разнообразных семечках: подсолнечных, льняных, кунжутных, тыквенных или маковых.

Получившуюся массу тщательно утрамбовываем в форму, чтобы готовые батончики не распадались, после чего их можно запечь или заморозить.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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