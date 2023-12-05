Больше не покупайте фитнес-батончики в магазине

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Батончики мюсли представляют собой отличный перекус и замечательную альтернативу вредным сладкостям. И, конечно же, необязательно идти в магазин — ведь их можно легко приготовить дома.

Фото: Crunchy Granola by Vegan Feast Catering is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

В основу батончиков стоит взять овсяные хлопья. Остальные ингредиенты можно добавить в соответствии со своим вкусом и предпочтениями.

Неотъемлемой частью рецепта являются орехи. Отлично подходят грецкие, кедровые, миндаль, фундук или макадамия. Добавление сушеных ягод вишни и клюквы также придаст батончикам особый вкус. Банановое или тыквенное пюре, карамелизированные яблоки дополнят композицию.

Для достижения нужной консистенции используйте мед, финики, кленовый сироп или ореховую пасту. Также, не забывайте о разнообразных семечках: подсолнечных, льняных, кунжутных, тыквенных или маковых.

Получившуюся массу тщательно утрамбовываем в форму, чтобы готовые батончики не распадались, после чего их можно запечь или заморозить.