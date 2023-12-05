Посолите растительное масло перед жаркой

0:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Растительное масло является неотъемлемой частью при приготовлении различных блюд. Однако, знаете ли вы, почему опытные повара рекомендуют предварительно посолить масло перед началом жарки?

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Оказывается, соль оказывает помощь в избежании нежелательного эффекта, который все мы так не любим — брызг раскаленного масла, разлетающегося в разные стороны.

Всего лишь небольшое количество соли добавленное в масло может предотвратить этот раздражающий инцидент и сделать процесс жарки более беззаботным.

Также стоит отметить, что соль в масле может не только предотвратить брызги, но и придать блюду более насыщенный вкус, что делает ее полезной в кулинарии.