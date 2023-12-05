Растительное масло является неотъемлемой частью при приготовлении различных блюд. Однако, знаете ли вы, почему опытные повара рекомендуют предварительно посолить масло перед началом жарки?
Оказывается, соль оказывает помощь в избежании нежелательного эффекта, который все мы так не любим — брызг раскаленного масла, разлетающегося в разные стороны.
Всего лишь небольшое количество соли добавленное в масло может предотвратить этот раздражающий инцидент и сделать процесс жарки более беззаботным.
Также стоит отметить, что соль в масле может не только предотвратить брызги, но и придать блюду более насыщенный вкус, что делает ее полезной в кулинарии.
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