Такие салаты чистят кишечник как щетка

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Врач-терапевт, диетолог и доктор медицинских наук Маргарита Королева раскрыла состав полезного салата, который благоприятно воздействует на очищение кишечника. Секрет этого блюда заключается в использовании овощей, богатых клетчаткой, делая его подходящим для всех, включая пожилых людей.

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Королева поясняет: «Клетчатка - не только отличное лакомство для кишечной флоры. Растительные волокна также действуют как щетка для кишечника, способствуя естественному избавлению от непереваренных остатков пищи».

По мнению врача, употребление этого салата обеспечивает легкое переваривание пищи и стимулирует здоровую работу кишечника.

«Существует особый салат-щетка, который максимально комфортно помогает избавиться от лишних отложений в кишечнике. В его состав входят свекла, белокочанная капуста и морковь. Важно, чтобы все ингредиенты были сырыми», - цитирует диетолога «Москва24».