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Положите лавровый лист с банку с крупой

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Еда

Многие считают, что лавровый лист полезен исключительно как специя для приготовления блюд. Однако опытные хозяйки придерживаются иного мнения, используя эту пряность для решения различных задач, таких как, например, продление срока хранения круп.

Положите лавровый лист с банку с крупой
Фото: scienceimage.csiro. au/image/3022 by division, CSIRO is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Этот прием особенно популярен среди турецких домохозяек. Размещение лаврового листа в упаковке с крупой обеспечивает сохранность продукта, предотвращая проникновение разнообразных насекомых, которые часто появляются в кухонных шкафах и готовы полакомиться вашими запасами.

По словам портала Wday, достаточно просто добавить один лавровый лист в упаковку, чтобы избежать нежелательных гостей и обеспечить долгосрочное сохранение продукта.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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