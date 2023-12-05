Положите лавровый лист с банку с крупой

0:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие считают, что лавровый лист полезен исключительно как специя для приготовления блюд. Однако опытные хозяйки придерживаются иного мнения, используя эту пряность для решения различных задач, таких как, например, продление срока хранения круп.

Фото: scienceimage.csiro. au/image/3022 by division, CSIRO is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Этот прием особенно популярен среди турецких домохозяек. Размещение лаврового листа в упаковке с крупой обеспечивает сохранность продукта, предотвращая проникновение разнообразных насекомых, которые часто появляются в кухонных шкафах и готовы полакомиться вашими запасами.

По словам портала Wday, достаточно просто добавить один лавровый лист в упаковку, чтобы избежать нежелательных гостей и обеспечить долгосрочное сохранение продукта.