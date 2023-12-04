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Ароматный красный борщ: в какой правильной последовательности добавлять овощи

0:47
Еда

Любая хозяйка мечтает о приготовлении идеального борща. Но далеко не каждая знает тонкости процесса готовки. Например, в какой последовательности отправлять в суп овощи, чтобы борщ получился ароматным с «фирменным» красным цветом.

Ароматный красный борщ: в какой правильной последовательности добавлять овощи
Фото: flickr. com/photos/196241730@N08/52255402460/ by Игорь Хмиловский is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Первой в борщ должна отправиться картошка. Ей нужно много времени для того, чтобы размягчиться. Далее в суп добавляют капусту. В измельченном виде ее нужно варить не меньше десяти минут.

За семь минут до финала добавляют обжаренную морковь с луком. Раньше добавлять ингредиенты нельзя, поскольку зажарка попросту утратит вкус и аромат.

 Что же касается свеклы, то она отправляется в борщ лишь за пять минут до конца готовки.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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