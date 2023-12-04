Ароматный красный борщ: в какой правильной последовательности добавлять овощи

0:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Любая хозяйка мечтает о приготовлении идеального борща. Но далеко не каждая знает тонкости процесса готовки. Например, в какой последовательности отправлять в суп овощи, чтобы борщ получился ароматным с «фирменным» красным цветом.

Фото: flickr. com/photos/196241730@N08/52255402460/ by Игорь Хмиловский is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Первой в борщ должна отправиться картошка. Ей нужно много времени для того, чтобы размягчиться. Далее в суп добавляют капусту. В измельченном виде ее нужно варить не меньше десяти минут.

За семь минут до финала добавляют обжаренную морковь с луком. Раньше добавлять ингредиенты нельзя, поскольку зажарка попросту утратит вкус и аромат.

Что же касается свеклы, то она отправляется в борщ лишь за пять минут до конца готовки.