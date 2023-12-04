Холодец полезен для суставов: миф или нет?

0:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Ревматолог Павел Евдокименко оспорил миф о полезности употребления холодца, желе и аналогичных блюд с желатином для здоровья суставов. По его мнению, нет научных данных, которые подтверждали бы этот утвержденный повсеместно миф.

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Доктор пояснил, что отсутствуют исследования или медицинские доказательства, поддерживающие полезность желатина для суставов. Евдокименко подчеркнул, что питание играет здесь не такую важную роль, как это может казаться, и что гораздо более важно соблюдать предписанное лечение и прислушиваться к мнению врачей.

Врач подчеркнул, что, касаясь артроза, это возрастное заболевание, и его течение зависит от применения лекарственных препаратов и регулярных занятий лечебной гимнастикой. В этом контексте утверждается, что употребление холодца не оказывает никакого влияния на лечение артроза.