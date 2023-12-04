Лучше всего кожу от старения защитят эти три фрукта

Врачи выделили три фрукта, которые, по их мнению, способствуют предотвращению появления морщин, делая кожу более упругой и сияющей.
Первым из них, согласно диетологу Эммануэлю Лукасу, является черника, обладающая уникальными свойствами в борьбе со старением кожи. Она стимулирует синтез коллагена и содержит полезные антиоксиданты, помогая защитить кожу и внутренние органы от негативного воздействия окружающей среды.
Вторым фруктом, отмеченным диетологом Энриццо Фактором, является гранат. Благодаря его высоким антиоксидантным свойствам, гранат способствует улучшению эластичности кожи и предотвращает ее преждевременное старение.
Третий полезный для кожи фрукт — авокадо. Обладая высоким содержанием витамина Е, авокадо не только осветляет кожу, придавая ей сияние, но также решает проблемы сухости кожи, как отмечается на shefinds.
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