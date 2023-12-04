Лучше всего кожу от старения защитят эти три фрукта

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Врачи выделили три фрукта, которые, по их мнению, способствуют предотвращению появления морщин, делая кожу более упругой и сияющей.

Фото: 15527.openphoto. net by inaquim is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic license

Первым из них, согласно диетологу Эммануэлю Лукасу, является черника, обладающая уникальными свойствами в борьбе со старением кожи. Она стимулирует синтез коллагена и содержит полезные антиоксиданты, помогая защитить кожу и внутренние органы от негативного воздействия окружающей среды.

Вторым фруктом, отмеченным диетологом Энриццо Фактором, является гранат. Благодаря его высоким антиоксидантным свойствам, гранат способствует улучшению эластичности кожи и предотвращает ее преждевременное старение.

Третий полезный для кожи фрукт — авокадо. Обладая высоким содержанием витамина Е, авокадо не только осветляет кожу, придавая ей сияние, но также решает проблемы сухости кожи, как отмечается на shefinds.