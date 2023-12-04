Не мучайся на кухне с чисткой картофеля: попробуй этот лайфхак

0:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Процесс очистки картошки от кожуры часто является трудоемким и малоприятным занятием, даже для опытных хозяек, требующим значительного времени. Однако существует хитрость, которая значительно ускоряет этот процесс и делает его более эффективным.

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Вместо традиционного метода, при котором используется нож или овощечистка, эксперты предлагают использовать контрастный метод в виде "ванны". Суть этого приема заключается в том, что неочищенные клубни картошки сначала помещают в горячую воду, а затем в ледяную.

По данным портала "Новый очаг", из-за резкого изменения температуры кожура картофеля начинает сама отслаиваться от клубней, что устраняет необходимость в использовании ножа. Интересно, что данную хитрость можно успешно применять для очистки как молодой, так и старой, более плотной картошки.