Почему выходят не блины, а какая-то гадость

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие хозяйки испытывают разочарование, когда их попытки приготовить вкусные блины заканчиваются тем, что тесто рвется на сковородке, края становятся сухими, а сам результат далек от идеально тонких лепёшек.

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Однако причина этой проблемы может крыться в одной важной детали. Оказывается, большинство кулинаров делают одну фатальную ошибку — добавляют всего лишь два яйца в тесто. Это, по их мнению, является недостаточным количеством.

Секрет успеха заключается в использовании не двух, а сразу четырех яиц на литр, полученный из равных долей молока и воды. При этом вам понадобятся следующие ингредиенты: 400 грамм муки, 40 грамм сахара, 4 грамма соли и 80 грамм масла.

Соблюдая эти пропорции, вы можете быть уверены, что проблем с приготовлением блинов у вас больше не возникнет. Ваше тесто будет идеальным, а блины — вкусными и тонкими, как вы и задумывали.