Когда речь идет о тушении капусты, повара разъясняют, стоит ли добавлять воду в сковороду. Вопрос вызывает разные мнения: одни считают, что это необходимо, другие полагают, что капуста сама выделяет достаточно сока, и лишняя вода может привести к ее потере текстуры.
Ключевым моментом является поведение овоща в процессе приготовления. Если капуста не очень сочная, то, возможно, потребуется добавить немного воды. Однако важно соблюдать баланс, и объем воды не должен превышать пятую часть веса капусты.
Профессиональные повара рекомендуют избегать постоянного добавления воды. В случае, когда капуста кажется "сухой", они ограничиваются половиной стакана воды на среднюю сковороду. Это подходит для того, чтобы сохранить баланс влаги и получить идеальное тушение капусты.
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