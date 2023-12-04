Потушить капусту: надо ли добавлять воду и сколько

0:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда речь идет о тушении капусты, повара разъясняют, стоит ли добавлять воду в сковороду. Вопрос вызывает разные мнения: одни считают, что это необходимо, другие полагают, что капуста сама выделяет достаточно сока, и лишняя вода может привести к ее потере текстуры.

Фото: commons.wikimedia. org by MOs810 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Ключевым моментом является поведение овоща в процессе приготовления. Если капуста не очень сочная, то, возможно, потребуется добавить немного воды. Однако важно соблюдать баланс, и объем воды не должен превышать пятую часть веса капусты.

Профессиональные повара рекомендуют избегать постоянного добавления воды. В случае, когда капуста кажется "сухой", они ограничиваются половиной стакана воды на среднюю сковороду. Это подходит для того, чтобы сохранить баланс влаги и получить идеальное тушение капусты.