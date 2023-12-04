Отравиться можно обычной водой из пластиковой бутылки

0:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Российским автолюбителям рассказали, почему не рекомендуется оставлять в автомобиле пластиковые бутылки с водой и употреблять ее после пребывания бутылок на жарком солнце.

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Высокие температуры, даже без прямого воздействия солнечных лучей, могут привести к тому, что пластик начинает выделять вредное вещество — бисфенол. Этот токсин, выпускаемый из стенок пластиковой бутылки, смешивается с водой.

В результате вода из такой бутылки становится непригодной для употребления, поскольку продукты распада бисфенола могут оказать воздействие на эндокринную систему человеческого организма. Кроме того, они способны вызвать изменения в обмене веществ, как отмечает информационный ресурс Novate.