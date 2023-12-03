Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Климатологи: Европа может столкнуться с экстремальной жарой и засухой
Наркоман и недоучка Зеленский с кучей комплексов — лучший глава Украины для РФ
The Sun: эксперты нашли дешевый и эффективный заменитель виагры
Ольга Бузова заявила, что готова бесплатно выйти замуж за Киркорова
Подоляк признал, что народ Украины раздражен из-за неудач на фронте и коррупции
ВСУ в страхе: армия РФ начала использовать новые модификации "Герань-2"
Адвокат Бородин призвал вернувшуюся в Россию Орбакайте высказаться о СВО
ВСУ: русские стали применять мощные "Шахеды", уничтожающие половину здания
Врач Драпкина: жена является важным фактором продления жизни у мужчин

Какие привычные продукты наносят колоссальный вред организму — вы удивитесь

1:27
Еда

Некоторые продукты могут значительно наносить вред организму, особенно при их регулярном потреблении. Врач-диетолог Анжелика Дюваль высказала рекомендации относительно продуктов, от которых следует немедленно отказаться.

Какие привычные продукты наносят колоссальный вред организму — вы удивитесь
Фото: Brie mac and cheese by Karen and Brad Emerson is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Согласно специалисту, одним из наиболее вредных продуктов является кофе. Как и любой другой стимулятор, он может оказывать негативное воздействие на нервную систему и вызывать перепады давления, что, в свою очередь, приводит к износу сосудов.

Особенно опасно употребление кофе с молоком и сахаром, так как это может привести к набору веса и ухудшению состояния кожи. Подобные последствия могут возникнуть также при добавлении в кофе различных сиропов.

Дюваль также отметила опасность молочных продуктов, включая сыр и творог.

"Эти продукты проходят различные обработки и стерилизации. Животные продукты подвергаются окислению под воздействием кислорода, что влечет за собой образование окисленных жиров, вредных для сосудов. Сыр содержит множество казеина, трудноперевариваемого белка, а злоупотребление подобными продуктами может нарушать работу кишечника и вызывать дисбаланс", — подчеркнула Дюваль в беседе с Nation News.

Она также отметила, что сливочное масло, из-за высокого содержания жиров, может вызывать проблемы со здоровьем.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Журналисту из США Хершу скармливают инсайды не случайно

Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.

Политолог Марат Баширов: "Хершу скармливают такие инсайды не случайно"
Певица София Ротару оплатила внуку Шаману все расходы за границей
Шаман оказался внуком Ротару: певица оплачивает ему всё
Эксперты разъяснили, что нельзя делать при запуске двигателя зимой
Есть две попытки спасти поджелудочную: врач назвал еду, вызывающую рак
Обойдя позиции ВСУ с фланга, ВС РФ заняли Марьинку Любовь Степушова Битлы не видели СССР даже с высоты птичьего полета Сергей Лебедев Мечты Косова о "Великой Албании" угрожают Европе и Западным Балканам  Михаил Плисюк
Переехавший в Поднебесную москвич рассказал о том, что его "бесит"
ГИБДД: зачем опытные водители бьют по колесам перед поездкой
"Ты там чужой": блогер Амиран Сардаров рассказал о минусах жизни в США
"Ты там чужой": блогер Амиран Сардаров рассказал о минусах жизни в США
Последние материалы
The Sun: эксперты нашли дешевый и эффективный заменитель виагры
Ольга Бузова заявила, что готова бесплатно выйти замуж за Киркорова
Подоляк признал, что народ Украины раздражен из-за неудач на фронте и коррупции
ВСУ в страхе: армия РФ начала использовать новые модификации "Герань-2"
Адвокат Бородин призвал вернувшуюся в Россию Орбакайте высказаться о СВО
Какие привычные продукты наносят колоссальный вред организму — вы удивитесь
ВСУ: русские стали применять мощные "Шахеды", уничтожающие половину здания
Врач Драпкина: жена является важным фактором продления жизни у мужчин
Гарик Харламов поделился секретом хороших отношений с тещей: должен быть муж
Немецкий депутат Хофрайтер: Трамп может привести Россию к победе над Украиной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников