Какие привычные продукты наносят колоссальный вред организму — вы удивитесь

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Некоторые продукты могут значительно наносить вред организму, особенно при их регулярном потреблении. Врач-диетолог Анжелика Дюваль высказала рекомендации относительно продуктов, от которых следует немедленно отказаться.

Фото: Brie mac and cheese by Karen and Brad Emerson is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Согласно специалисту, одним из наиболее вредных продуктов является кофе. Как и любой другой стимулятор, он может оказывать негативное воздействие на нервную систему и вызывать перепады давления, что, в свою очередь, приводит к износу сосудов.

Особенно опасно употребление кофе с молоком и сахаром, так как это может привести к набору веса и ухудшению состояния кожи. Подобные последствия могут возникнуть также при добавлении в кофе различных сиропов.

Дюваль также отметила опасность молочных продуктов, включая сыр и творог.

"Эти продукты проходят различные обработки и стерилизации. Животные продукты подвергаются окислению под воздействием кислорода, что влечет за собой образование окисленных жиров, вредных для сосудов. Сыр содержит множество казеина, трудноперевариваемого белка, а злоупотребление подобными продуктами может нарушать работу кишечника и вызывать дисбаланс", — подчеркнула Дюваль в беседе с Nation News.

Она также отметила, что сливочное масло, из-за высокого содержания жиров, может вызывать проблемы со здоровьем.