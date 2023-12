Какие привычные продукты наносят колоссальный вред организму — вы удивитесь

Your browser does not support the audio element.

Некоторые продукты могут значительно наносить вред организму, особенно при их регулярном потреблении. Врач-диетолог Анжелика Дюваль высказала рекомендации относительно продуктов, от которых следует немедленно отказаться.

Фото: Brie mac and cheese by Karen and Brad Emerson is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license