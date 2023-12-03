Бульон окажется кристально прозрачным благодаря этому продукту

0:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Французские кулинары раскрыли тайный ингредиент, который они используют, чтобы сделать бульон в своих супах прозрачным. Этот овощ обладает уникальной способностью впитывать жир, действуя как своеобразный "фильтр".

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Для эффективной очистки от растворенного мясного белка шеф-повара прибегают к использованию обычного лука-порея, добавляя в кастрюлю его зеленую часть и наслаждаясь результатом.

Также для достижения прозрачности и золотистого оттенка бульона помогают легко поджаренные лук и морковь. Их можно подвергнуть обжариванию на сковороде с добавлением небольшого количества масла или обработать газовой горелкой до появления золотистой корки