Особый способ приготовления кофе по-турецки

0:52 Your browser does not support the audio element. Еда

В Турции приготовление кофе превращается в настоящий ритуал, где местные жители часто используют песок для заваривания.

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В сковороде сочетают три ложки поваренной соли с кварцевым песком, распределяя его почти до краев. Затем смесь нагревается на сильном огне.

Для одной порции мелко помолотого кофе добавляется в турку. Затем следуют ледяная вода, сахар и пряности. Все тщательно перемешивается до образования пены.

Турку помещают на разогретый песок, слегка качают, дожидаются образования пены и поднимают, повторяя это три раза.

Приготовленный напиток переливают в маленькую чашку и оставляют на минуту, чтобы крупинки кофе осели, после чего можно наслаждаться напитком, сообщает портал "Со вкусом".