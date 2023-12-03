В Турции приготовление кофе превращается в настоящий ритуал, где местные жители часто используют песок для заваривания.
В сковороде сочетают три ложки поваренной соли с кварцевым песком, распределяя его почти до краев. Затем смесь нагревается на сильном огне.
Для одной порции мелко помолотого кофе добавляется в турку. Затем следуют ледяная вода, сахар и пряности. Все тщательно перемешивается до образования пены.
Турку помещают на разогретый песок, слегка качают, дожидаются образования пены и поднимают, повторяя это три раза.
Приготовленный напиток переливают в маленькую чашку и оставляют на минуту, чтобы крупинки кофе осели, после чего можно наслаждаться напитком, сообщает портал "Со вкусом".
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