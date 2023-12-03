Забудьте о молоке: рекомендованный заменитель для готовки печени

Для приготовления вкусного и сочного блюда из печени необходимо провести тщательную предобработку этого продукта. Неправильная обработка может сделать печень жесткой и несъедобной.
Большинство хозяек привыкли замачивать печень в молоке. Однако, помимо дополнительных затрат на молоко, такой метод не подходит для тех, кто сталкивается с аллергией на лактозу.
Существует альтернативное решение.
Печень следует тщательно промыть, почистить, освободить от лишних элементов и порезать на порционные куски. Затем, для обработки, добавьте достаточное количество лука (примерно полкило), порезанного кольцами, и перемешайте с печенью. Залейте обычной водой и уберите продукт в холодильник.
Через час печень готова к обжариванию, и результат порадует вас великолепным вкусом, причем без использования молока.
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