Забудьте о магазинном: наслаждайтесь вкусом хлеба без дрожжей на кефире. Рецепт

0:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Россиянам предложили простой рецепт домашнего хлеба без дрожжей, используя лишь кефир и обычные кулинарные компоненты, которые, вероятно, уже присутствуют на каждой кухне.

Фото: commons.wikimedia. org by Yleventa2 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Для приготовления вам понадобятся:

300 г пшеничной муки,

300 мл кефира,

чайная ложка сахара и соли,

половина чайной ложки соды.

Как приготовить:

Просейте муку, хорошо перемешайте с солью и сахаром. В теплый кефир добавьте соду, перемешайте и влейте в муку.

Замесите тесто, по желанию добавьте полезные семена, сформируйте шар и дайте ему отдохнуть полчаса, покрыв закрытой емкостью или пленкой.

Сформируйте буханку, выложите на противень. Выпекайте 20 минут при 220 градусах, затем еще 30 минут при 200 градусах, рекомендует портал 1000 menu.