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Не торопитесь сливать воду после варки макарон: вы удивитесь, насколько она полезна

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Еда

Многие из нас не задумываются о том, что макаронная вода может пригодиться в кулинарии. После приготовления макарон мы часто сливаем воду, не обращая на нее внимания. Тем не менее, оказывается, что такое решение — это пропуск в упущенные возможности. 

Не торопитесь сливать воду после варки макарон: вы удивитесь, насколько она полезна
Фото: commons.wikimedia. org by Eloquence из английский Википедия is licensed under общественное достояние

В этой воде содержатся соль и крахмал, которые могут значительно обогатить аромат вашего гарнира. Поэтому, когда вы сварите макароны, не спешите избавляться от воды. Оставьте немного жидкости и добавьте ее в соус, предназначенный для подачи к гарниру. Макаронная вода станет отличным ингредиентом, который поможет придать плотность соусу и может заменить сливки, особенно, если вы готовите пасту. Просто добавьте немного этой воды в сковороду при приготовлении соуса, и вы удивитесь результату.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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