Эксперты посоветовали простой рецепт салата из крабовых палочек с яйцом и огурцом на Новый год

Когда традиционный салат из крабовых палочек наскучил, а кукуруза не вызывает восторга, попробуйте этот невероятно нежный вариант. Прост в приготовлении и идеален для обычного ужина или праздничного стола.
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Ингредиенты:
Крабовые палочки — нарезанные мелко
Куриные яйца — отварные и мелко нарезанные
Огурец — мелко нарезанный
Соль и перец — по вкусу
Майонез — для заправки
Приготовление:
Отварите куриные яйца, нарежьте крабовые палочки и огурец мелко.
Остудите яйца, очистите и также нарежьте мелко.
Солите и перчите по вкусу, добавляйте майонез и тщательно перемешивайте.
Чем мельче нарежены ингредиенты, тем нежнее получится салат.
Приготовьте этот вариант, чтобы удивить своих близких новым вкусом!
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САЛАТ с Крабовыми Палочками и Свежим Огурцом ✧Crab stick salad, English Sub, Subtítulos en españo
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