Эксперты посоветовали простой рецепт салата из крабовых палочек с яйцом и огурцом на Новый год

0:51 Your browser does not support the audio element. Рецепты

Когда традиционный салат из крабовых палочек наскучил, а кукуруза не вызывает восторга, попробуйте этот невероятно нежный вариант. Прост в приготовлении и идеален для обычного ужина или праздничного стола.

Фото: Wikipedia by Original uploader was Natto is licensed under CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

Крабовые палочки — нарезанные мелко

Куриные яйца — отварные и мелко нарезанные

Огурец — мелко нарезанный

Соль и перец — по вкусу

Майонез — для заправки

Приготовление:

Отварите куриные яйца, нарежьте крабовые палочки и огурец мелко.

Остудите яйца, очистите и также нарежьте мелко.

Солите и перчите по вкусу, добавляйте майонез и тщательно перемешивайте.

Чем мельче нарежены ингредиенты, тем нежнее получится салат.

Приготовьте этот вариант, чтобы удивить своих близких новым вкусом!

САЛАТ с Крабовыми Палочками и Свежим Огурцом ✧Crab stick salad, English Sub, Subtítulos en españo