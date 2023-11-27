Вкуснейшая намазка на хлеб за 3 секунды в блендере - бутерброды разлетятся вмиг

Нарезанные кусочки сельди, куриные яйца и творожный сыр объединяются в превосходную намазку, которая станет великолепным вариантом для тех, кто устал от обычных бутербродов. Это легкое и вкусное блюдо подчеркнет праздничный стол, а его приготовление занимает всего несколько минут.
Ингредиенты:
Приготовление:
Мелко нарежьте укроп после тщательного промывания. Отварите яйца до готовности, остудите, очистите и нарежьте их на четвертинки. Нарежьте филе сельди небольшими кусочками.
В чаше блендера быстро измельчите филе и яйца, чтобы сохранить текстуру, но объединить ингредиенты. Можно также воспользоваться мясорубкой.
Добавьте в массу творожный сыр, нарезанный укроп, перец и немного лимонного сока. Тщательно перемешайте и оставьте намазку в холодильнике на несколько минут.
Пока намазка охлаждается, приготовьте хлеб по вашему вкусу. Нарежьте его на порционные кусочки и подсушите в духовке около 5 минут, чтобы получить легкую румяную корочку.
Нанесите намазку на каждый кусочек хлеба и украсьте сверху мелко нарезанным укропом.
Эти бутерброды станут отличным дополнением к обеду или ужину, а также прекрасной закуской для особенных моментов и праздничных столов.
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