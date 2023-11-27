Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Оспа обезьян добралась до Москвы: течение болезни зависит от одного фактора
Хищник ещё не напал, а гусеница уже знает: как работает неожиданный слух насекомых
Цены на молоко в Свердловской области довели до кипения: перегрев начался не на фермах
Прошлое заговорило языком генов: у человека каменного века нашли редкое заболевание
Мнимая угроза или реальный риск: что стоит за разговорами о покушении на Зеленского
Страховщиков выводят на передовую взысканий: новая схема выплат после ДТП таит риски
Архитектура идеального ланча: Клаб-сэндвич с копченым лососем и авокадо
Петр, Леонардо, Иуда: в феврале в театре Модерн сыграют все спектакли из трилогии Юрия Грымова Антихрист и Христос
Реформа с побочным эффектом: новая формула зарплат учителей может сыграть против школ

Настоящая рыбная намазка: Рецепт Северного Риета без пюреобразности и сальности

1:34
Еда

Хватит мучить рыбу и называть это едой. То, что вы привыкли видеть в пластиковых банках — это суррогат. Мы готовим Риет (Rillettes). Здесь важна биохимия процесса: мы соединяем полиненасыщенные жирные кислоты сельди с казеином творожного сыра. Результат? Эмульсия, которая взрывает рецепторы, а не забивает их. Баланс соли, кислоты и сливочной нежности. Да, это намазка, но такая, за которую не стыдно перед гостями. Включайте голову, точите ножи.

Настоящая рыбная намазка: Рецепт Северного Риета без пюреобразности и сальности
Фото: korshunova-nat.livejournal. com by Наталья Коршунова
⏱ Время: 12 мин | 🍽 Порции: 4 (на выход 350г)

ИНГРЕДИЕНТЫ (Строгая дозировка):

  • Сельдь филе (слабосоленая): 200 г. (Берите матиес или бочковую, никакого "масла" или "вина").
  • Яйца куриные (категория С0): 2 шт.
  • Сыр творожный (Cremette/Hochland): 50 г. (Нужна плотная структура, не плавленый!).
  • Укроп свежий: 10 г (только мягкие верхушки, стебли в мусор).
  • Лимон: 1/4 шт. (нужен только сок — около 1 ч.л.).
  • Перец черный свежемолотый: 1 г.
  • Хлеб (Бородинский или Чиабатта): для подачи.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ (STEP-BY-STEP):

ШАГ 1: ТЕРМОПОДГОТОВКА БЕЛКА.
Яйца варим ровно 9 минут. Нам нужен "крутой" желток, но без синюшного ободка (сульфид железа убивает вкус). Сразу после варки — в ледяную воду. Остудить полностью. Белок должен стать упругим, как резина спорткара.

ШАГ 2: РАБОТА С ТЕКСТУРОЙ (Грубый помол).
Забудьте про кнопку "Турбо". Если превратите рыбу в паштет — вы все испортили. Нарезаем филе и яйца средним кубиком (0.5 см). Если используете блендер — только импульсный режим (3-4 нажатия по секунде). Нам нужна структурная намазка, где чувствуется кусочек рыбы, а не детское пюре.

ШАГ 3: ЭМУЛЬГАЦИЯ И БАЛАНС.
В чаше соединяем рубленую массу с холодным творожным сыром. Добавляем мелко (в пыль!) рубленый укроп. Вводим лимонный сок — кислота "разрежет" жирность сельди и заставит вкус вибрировать. Перчим. Перемешиваем лопаткой (не взбиваем!). Масса должна стать единой, но не однородной.

ШАГ 4: СТАБИЛИЗАЦИЯ И МАЙЯР.
Отправляем риет в холодильник на 10 минут. Жиры должны "схватиться". В это время подсушиваем хлеб на сухой сковороде или в духовке (200°C, 4-5 минут) до реакции Майяра — золотистой, хрустящей корочки. Мягкая прохладная намазка на горячем хрустящем хлебе — это и есть гастрономия.

⚡ СЕКРЕТ ШЕФА (Pro Tip)

Температура — это ключ. Все ингредиенты (сельдь, яйца, сыр) перед смешиванием должны быть одинаковой температуры — строго из холодильника (4-6°C). Если смешаете теплое яйцо с холодной рыбой, текстура поплывет и станет сальной. Холод дает плотность и правильный "кус".

Будьте осторожны: Используйте только проверенную слабосоленую сельдь заводского производства во избежание паразитарных рисков. Срок жизни готовой намазки в холодильнике — не более 24 часов (рыбные жиры быстро окисляются на воздухе).
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Не томат, а летняя машина урожая: по 30 плодов на кисти, и плодоносит до холодов
Садоводство, цветоводство
Не томат, а летняя машина урожая: по 30 плодов на кисти, и плодоносит до холодов
Грядки забудут про петунии: новый фаворит дачников заполняет кашпо как живой водопад
Садоводство, цветоводство
Грядки забудут про петунии: новый фаворит дачников заполняет кашпо как живой водопад
Популярное
Алые купола соцветий поднимаются каждый год: цветок, который не спрашивает разрешения

Яркий седум с красными соцветиями способен украсить сад без полива и подкормок. Почему этот многолетник считают находкой для занятых садоводов.

Алые купола соцветий поднимаются каждый год: цветок, который не спрашивает разрешения
Посадили один раз — и собирают до морозов: огурцы с иммунитетом, который не ломается
Посадили один раз — и собирают до морозов: огурцы с иммунитетом, который не ломается
Не томат, а летняя машина урожая: по 30 плодов на кисти, и плодоносит до холодов
Когда нет времени стоять у плиты: запеканка, которая всегда выручает
Скрытая причина обвала биткоина: что делать, если вы вложились в крипту Любовь Степушова Тупиковая ветвь: почему СССР так и не приручил двигатель Ванкеля, несмотря на годы разработок Сергей Милешкин Атомный ледокол XXI века: как Лидер надолго обеспечит России контроль в Арктике Сергей Ивaнов
Сочные перья за неделю: два зимних способа получить зелёный лук прямо на подоконнике
Цветёт непрерывно и выглядит как сахарная вата: кустарник, который цветёт дольше всех
Забытый вкус 90-х возвращается: десерт из двух продуктов снова собирает комплименты
Забытый вкус 90-х возвращается: десерт из двух продуктов снова собирает комплименты
Последние материалы
Оспа обезьян добралась до Москвы: течение болезни зависит от одного фактора
Настоящая рыбная намазка: Рецепт Северного Риета без пюреобразности и сальности
Хищник ещё не напал, а гусеница уже знает: как работает неожиданный слух насекомых
Цены на молоко в Свердловской области довели до кипения: перегрев начался не на фермах
Прошлое заговорило языком генов: у человека каменного века нашли редкое заболевание
Мигранты и пособия: одна деталь в расчётах заставляет задуматься всерьёз
Польза испаряется первой: привычка, которая превращает мёд в обычный сахар
Долгий плейлист может закончиться визитом к врачу: виновата одна деталь наушников
Каждый день по чуть-чуть — и минус 285 тысяч: привычки, которые разоряют
Огуречный хит, который просят готовить вёдрами: вкус взрывной,а улетает за секунды
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.