Почему квартира по завещанию может уйти государству или чужим людям

Завещание не гарантирует, что квартира останется в семье или перейдет конкретному человеку. Существуют юридические условия, при которых недвижимость признают выморочной — тогда она уходит в муниципальный или федеральный фонд.

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы by Фото: Максим Мишин, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ квартира

Риски потери недвижимости

Закон предусматривает несколько сценариев, когда воля собственника перестает действовать. Первый связан с личностью наследника. Суд может признать человека недостойным, если он умышленно причинил вред владельцу или злостно уклонялся от содержания нетрудоспособного родственника. В таком случае право на жилье теряется.

Второй риск — процедурный. На визит к нотариусу или фактическое вступление в права (например, через оплату счетов ЖКУ) отведено полгода со дня смерти владельца. Если этот срок пропущен без уважительной причины, квартиру могут признать бесхозной.

Третий вариант — оспаривание самого документа. Родственники могут доказать в суде, что при подписании завещания владелец был недееспособен, находился под воздействием лекарств или подвергался давлению. Если документ отменят, а законных наследников нет, имущество перейдет государству.

Также квартира уходит государству, если наследник умер раньше или одновременно с завещателем, а запасной вариант в документе не был предусмотрен. Кроме того, человек может сам отказаться от наследства, если долги по кредитам и коммунальным платежам превышают стоимость квартиры.

Обязательная доля: защита уязвимых

Даже при идеально составленном завещании работает механизм обязательной доли. Он защищает людей, которые не могут обеспечить себя самостоятельно, независимо от того, что написал владелец квартиры.

Категория граждан Право на имущество Несовершеннолетние дети, нетрудоспособные супруги и родители-пенсионеры Минимум половина доли, которая полагалась бы при наследовании по закону Иждивенцы Аналогичное право на часть активов независимо от текста завещания

Важный нюанс: если такие наследники находятся под опекой интернатов или соцслужб, распоряжаться их долей будут государственные структуры. Для основного наследника это означает невозможность единолично продать квартиру или заселиться в нее.

Ответы на популярные вопросы

Сколько времени есть на оформление наследства?

Полгода со дня смерти собственника. Нужно либо обратиться к нотариусу, либо фактически вступить во владение объектом.

Можно ли полностью исключить родственников из наследства?

С помощью завещания — можно, но механизм "обязательной доли" для нетрудоспособных и несовершеннолетних членов семьи все равно сработает.

Что происходит, если долги по квартире больше ее стоимости?

Наследник имеет право добровольно отказаться от принятия наследства, чтобы не брать на себя финансовое бремя.