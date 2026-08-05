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Ламинат требует нежности: всего одна ошибка в уборке навсегда оставит швы вздутыми

Недвижимость

В вопросах ухода за напольными покрытиями важно различать бытовые советы и рекомендации, основанные на физических свойствах материалов. Ламинат — это многослойная конструкция с чувствительным к влаге основанием, поэтому небрежность в уборке ведет к необратимым деформациям.

Ламинат в квартире
Фото: https://unsplash.com by Point3D Commercial Imaging Ltd. is licensed under Free
Ламинат в квартире

Первичная сухая очистка

Перед любым контактом с водой необходимо удалить абразивные частицы. Мелкий песок и пыль под весом швабры действуют как наждачная бумага, оставляя микроцарапины на верхнем защитном слое.

Рекомендуется использовать пылесос с мягкой щеткой для сбора мусора в углах и вдоль плинтусов. Это предотвращает риск того, что при намокании частицы грязи превратятся в кашицу, способную проникнуть в стыки между ламелями. Помните, что чистота напольного покрытия начинается с правильного ухода за инвентарем, используемым в доме.

Регламент влажной уборки

Для поддержания эстетики используйте плоскую швабру с насадкой из качественной микрофибры. Гладкая текстура ткани обеспечивает равномерное распределение влаги без ворса, который может скапливаться в швах.

Важно контролировать температурный режим воды: она должна быть слегка теплой, не превышая 30 градусов. Использование горячей воды приводит к ее быстрому испарению, из-за чего на поверхности остаются белесые разводы, а сам материал может испытывать излишнее термическое напряжение.

Выбор безопасных средств

Для ухода подходят исключительно составы с нейтральным уровнем pH (равным семи). Избегайте средств, содержащих воск или силикон: они образуют липкую пленку на поверхности ламината, которая притягивает пыль, становясь ловушкой для бытовых загрязнений.

В случае отсутствия профессионального концентрата, допустимо использовать минимальное количество обычного средства для посуды, разведенного в пяти литрах воды.

Критические ошибки эксплуатации

Категорически запрещено применение паровых швабр. Температура пара (около 100 градусов) в сочетании с высоким давлением приводит к расслоению защитной полимерной пленки и разрушению структуры ламината.

"Любое избыточное увлажнение — прямой путь к деформации. Вода, попадая в замковые соединения, провоцирует разбухание прессованной плиты HDF, после чего покрытие неизбежно вздувается буграми", — предупредил в беседе с Pravda. Ru специалист по эксплуатации жилых помещений Илья Кондратьев.

Долгосрочный уход и защита

Агрессивные компоненты, такие как хлор или уксусная эссенция, разрушают пигмент заводского покрытия. Постоянный контакт с подобной "химией" лишает ламинат блеска и делает его уязвимым перед внешними факторами.

Действие Риск
Использование парогенератора Термическое разрушение замков и защитного слоя
Применение абразивных порошков Глубокие царапины, накапливающие грязь
Применение восковых полиролей Образование липкого слоя, сбор пыли

Перед тем как приступать к влажной уборке, убедитесь, что в квартире обеспечен нормальный воздухообмен. Как и при устранении засоров в раковине, важно работать аккуратно, чтобы не допустить попадания лишней влаги на стыки конструкций.

Ответы на популярные вопросы о ламинате

Почему на ламинате остаются разводы?

Разводы возникают из-за использования слишком большого количества моющего средства, жесткой воды или применения горячей воды, которая быстро испаряется, оставляя осадок.

Можно ли использовать моющий пылесос?

Для стандартных типов ламината моющий пылесос не рекомендуется, так как риск подачи избыточного количества влаги в стыки слишком велик.

Как часто нужно проводить влажную уборку?

Частота зависит от проходимости помещения, но для поддержания ресурса покрытия рекомендуется ограничиться еженедельной уборкой слегка влажной микрофиброй.

Чем убрать царапины с поверхности?

Мелкие повреждения можно замаскировать специальным восковым карандашом, подобранным под тон декоративного слоя ламината.

При планировании интерьера помните, что даже за напольным покрытием нужен системный контроль. Если вы обустраиваете пространство, ознакомьтесь с тем, как световые сценарии влияют на восприятие комнаты или как защитить поверхности от перегрева, избегая ошибок в хранении вещей на подоконнике. Также следует учитывать нормы безопасного складирования предметов в квартире, чтобы не повредить чистовую отделку.

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Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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