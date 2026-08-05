Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пейзажи как из сказки и вода +28: 3 направления в России, где отдых в 3 раза дешевле Черного моря
И в салат, и в банки на зиму: 4 мясистых сорта томатов, которые вяжут плоды в любую жару
Съедят за один вечер: рецепт нежной домашней грудинки для бутербродов и праздничной нарезки
Без рыка и драки: как лошади узнают волков лишь по одному силуэту
Бабушкино сокровище за десятки тысяч: почему советский янтарь стал главным хитом 2026 года
Боль в голове больше не застанет врасплох: 5 четких симптомов для точного определения проблемы
Красивая вертикаль и вечерний уют: выбираем торшер, который станет душой вашей гостиной
Янтарная карамель и сливовая кислинка: быстрый пышный пирог к чаю готовится всего за 20 минут
Главная ошибка при посадке пионов: почему растение перестает цвести

Ловушка для ультрафиолета: 8 вещей, которые могут погибнуть на солнечном, жарком окне

Недвижимость

В ясный летний день подоконник превращается в зону экстремального нагрева. Прямая инсоляция, особенно на южной и западной сторонах, создает условия, в которых температура поверхности значительно превышает комнатную. Для многих бытовых предметов такое соседство становится критическим, меняя их химические свойства или приводя к полной поломке.

Летнее окно
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Летнее окно

Лекарства и косметика

Препараты с пометкой "хранить при комнатной температуре" не рассчитаны на воздействие прямых солнечных лучей. Нагрев дестабилизирует действующие вещества: мази расслаиваются, свечи теряют форму, а жидкие формы могут изменить химический состав. Аналогичные процессы происходят с косметикой. Правила термического воздействия на деликатные составы гласят, что избыточное тепло разрушает структуру продукта.

Если солнцезащитный крем или сыворотка находились на солнце более двух часов, их эффективность снижается. Использование испорченных средств может вызвать аллергическую реакцию или химический ожог вместо защиты кожи.

Электроника и элементы питания

Смартфоны, планшеты и внешние аккумуляторы крайне чувствительны к перегреву из-за литий-ионных батарей. Солнечный свет ускоряет деградацию аккумулятора, что приводит к потере емкости, вздутию корпуса и, в редких случаях, самовозгоранию. Ситуация усугубляется, если гаджет одновременно заряжается: суммарный нагрев может вывести из строя контроллер питания.

Предмет Последствия нагрева Риск
Смартфон Деградация лития Вздутие АКБ
Батарейки Ускоренный саморазряд Протечка электролита
Аэрозоли Рост давления в баллоне Разгерметизация/взрыв

Пожароопасные предметы

Аэрозольные баллоны (дезодоранты, лаки) и газовые зажигалки на подоконнике — прямая угроза безопасности. При повышении температуры газ внутри емкости расширяется, что может спровоцировать взрыв. Декоративные восковые свечи под лучами солнца не только теряют эстетический вид, но и могут стать причиной пожара, если сквозняк бросит штору на размягченную конструкцию. Чтобы избежать духоты в помещении, лучше использовать безопасные методы охлаждения, чем оставлять окна открытыми без присмотра.

Никогда не кладите перегретый смартфон в холодильник. Резкий перепад температур приведет к выпадению конденсата внутри корпуса, что спровоцирует коррозию микросхем.

Продукты и растения

Скоропортящиеся продукты при температуре выше +32 °C становятся непригодными в пищу уже через час. Прямые лучи также опасны для растений: они вызывают ожоги листьев, проявляющиеся в виде сухих коричневых пятен. Даже светолюбивые виды требуют постепенной адаптации при перемещении на яркий подоконник.

"Литий-ионные аккумуляторы имеют рабочий диапазон до 45-50 градусов. На подоконнике под прямым солнцем температура корпуса смартфона легко достигает 60-70 градусов. Это не просто сокращает срок службы техники, но и может привести к внутреннему короткому замыканию из-за деформации сепараторов в батарее", — предупредил специалист по эксплуатации жилых помещений Илья Кондратьев.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли хранить на подоконнике закрытые консервы?

Нет, длительный нагрев жестяной банки может привести к порче содержимого и нарушению герметичности швов из-за расширения воздуха внутри.

Опасны ли обычные батарейки на солнце?

Высокая температура провоцирует расширение электролита, что часто заканчивается протечкой агрессивной жидкости, способной испортить подоконник или технику.

Как понять, что растение получило солнечный ожог?

На листьях появляются белесые или коричневые пятна, которые не исчезают после полива. Ткань в этих местах становится тонкой и сухой.

Безопасно ли оставлять на окне антисептики для рук?

Спиртосодержащие гели при нагреве теряют свои свойства из-за испарения спирта, а пластиковая тара может выделять вредные вещества в состав средства.

Для организации безопасного пространства важно не только убрать лишнее с окон, но и продумать систему хранения. Например, организация зоны под мойкой или в закрытых шкафах поможет защитить вещи от солнца.

Читайте также

Экспертная проверка: дизайнер интерьеров Дарья Лебедева
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
В Узбекистане 54 тысячи государственных служащих переходят на систему оплаты по KPI
Узбекистан
В Узбекистане 54 тысячи государственных служащих переходят на систему оплаты по KPI
Испытания в Иркутске выявили преимущества лайнера МС-21 над западными аналогами
Авиация
Испытания в Иркутске выявили преимущества лайнера МС-21 над западными аналогами
Маленький Toyota с большими возможностями: в России появился компактвэн с богатым оснащением
Авто
Маленький Toyota с большими возможностями: в России появился компактвэн с богатым оснащением
Популярное
Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето

Традиционные цветочные бордюры перестали справляться с наплывом насекомых, оставляя деревья без защиты в самый разгар сезона плодоношения.

Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето
Администрация пермского зоопарка призвала посетителей не шуметь у вольера снежных барсов
Администрация пермского зоопарка призвала посетителей не шуметь у вольера снежных барсов
Испытания в Иркутске выявили преимущества лайнера МС-21 над западными аналогами
Не просто хаотичный цветник: чем подбить белые гортензии для идеального ландшафта
Провал плана Зеленского лишил Украину доступа к Чёрному морю Любовь Степушова Принципиальность или пустой кошелек: позиция Испании поставила под удар единство НАТО Андрей Николаев Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров
Бесподобная дачная клумба за бесценок: пять цветов, которые надо посадить до холодов
Август кормит зиму заранее: секретный раствор из аптеки зарядит декабрист на закладку бутонов
Новые китайские кроссоверы всё чаще приезжают в сервисы: названы самые частые гости
Новые китайские кроссоверы всё чаще приезжают в сервисы: названы самые частые гости
Последние материалы
Ловушка для ультрафиолета: 8 вещей, которые могут погибнуть на солнечном, жарком окне
И в салат, и в банки на зиму: 4 мясистых сорта томатов, которые вяжут плоды в любую жару
Съедят за один вечер: рецепт нежной домашней грудинки для бутербродов и праздничной нарезки
Без рыка и драки: как лошади узнают волков лишь по одному силуэту
Бабушкино сокровище за десятки тысяч: почему советский янтарь стал главным хитом 2026 года
Боль в голове больше не застанет врасплох: 5 четких симптомов для точного определения проблемы
Красивая вертикаль и вечерний уют: выбираем торшер, который станет душой вашей гостиной
Янтарная карамель и сливовая кислинка: быстрый пышный пирог к чаю готовится всего за 20 минут
Главная ошибка при посадке пионов: почему растение перестает цвести
Без них поездка превратится в кошмар: 6 мелочей, которые мы вечно забываем взять в отпуск
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.