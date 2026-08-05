Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
С дымком и без майонеза: сочная домашняя шаурма с соусом барбекю и копченым сыром
Тайный язык подарков: почему собака приносит вам тапки, ветки и любимые игрушки
Невероятная ягодная кислинка и дымный аромат: готовим густой соус к мясо на всю зиму
Скрывают недостатки и мягко подсвечивают лицо: лучшие оттенки одежды для женщин 50+
Модель Курта Гёделя 1949 года: как уравнения Эйнштейна допустили петли времени
Меньше заботы — больше зелени: шпаргалка по уходу за самыми живучими комнатными растениями
Взлом спортивной рутины: 6 простых шагов к фигуре мечты, которые работают даже дома
Забудьте про слюну и народные методы: правильная первая помощь при укусе осы
Волосы как после дорогого салона: 5 шагов японского метода мытья головы в домашних условиях

Ошибки, о которых молчат: как обычная губка превращает чистую посуду в рассадник бактерий

Недвижимость

Обычная кухонная губка за несколько дней превращается в эпицентр размножения бактерий. Пористая структура материала удерживает влагу, частицы жира и микроскопические остатки пищи, создавая идеальный инкубатор для микроорганизмов. В условиях комнатной температуры популяция бактерий удваивается каждые 20 минут, что проявляется характерным кислым или гнилостным запахом. Неприятный аромат — это сигнал о высокой бакнагрузке, которая может привести к переносу инфекций на чистую посуду и столешницы.

кухонная губка
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
кухонная губка

Многие допускают критическую ошибку, оставляя мокрую губку в раковине или закрытом поддоне без доступа воздуха. Отсутствие вентиляции и остатки органики превращают аксессуар в рассадник патогенов. Чтобы минимизировать риски, необходимо пересмотреть гигиену рабочей зоны, включая своевременное устранение жировых отложений, которые скапливаются не только на губках, но и в сливных системах.

Методы эффективной дезинфекции

  1. Термическая обработка. Прокипятите губку в течение 3-5 минут. Высокая температура разрушает белковую структуру большинства бактерий. После кипячения изделие нужно тщательно отжать и просушить.
  2. Посудомоечная машина. Поместите губку в верхнюю корзину при запуске цикла с температурой выше 60°C и обязательной сушкой. Это позволяет совместить очистку посуды с санитарной обработкой инвентаря.
  3. Химическая стерилизация. Замочите губку в растворе белизны (1 ч. л. на литр воды) на 5 минут или в смеси воды и уксуса (1:1) на 10 минут. После процедуры обязателен длительный пролив проточной водой.

Микробиологи подчеркивают: дезинфекция не заменяет регулярное обновление. Срок службы одной губки при активном использовании не должен превышать 5-7 дней. Если поверхность стала скользкой или изменила цвет, её следует немедленно утилизировать. В качестве альтернативы можно рассмотреть нейлоновые щетки или силиконовые изделия, которые сохнут быстрее и меньше впитывают загрязнения.

Для поддержания общего порядка важно следить и за другими зонами кухни. Например, защита верхних шкафов от жира предотвратит оседание липкого налета, который также становится питательной средой для микробов и поглощает неприятные запахи из воздуха.

"Чистая кухня начинается с чистой губки", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по организации пространства Марина Киселёва. По её словам, использование раздельного инвентаря для посуды и поверхностей — обязательный стандарт гигиены.

Материал Особенности ухода
Поролон Быстро накапливает жир, требует замены раз в неделю.
Целлюлоза Гигроскопична, требует идеальной просушки во избежание плесени.
Силикон Не впитывает запахи, легко дезинфицируется, но хуже пенится.

Как констатировал в беседе с Pravda. Ru специалист по профессиональной уборке Михаил Дьяконов, ключевая проблема не в самой губке, а в отсутствии культуры сушки инвентаря. Влажная среда в раковине — главный катализатор порчи любых материалов.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли греть губку в микроволновке?

Да, но только если она полностью мокрая и не содержит металлических нитей. Время прогрева — 60 секунд. Сухая губка может загореться.

Помогает ли соль убрать запах?

Соль вытягивает излишнюю влагу и замедляет рост бактерий, но не является полноценным методом стерилизации.

Почему губка пахнет даже после стирки?

Это означает, что бактериальные колонии проникли глубоко в структуру пор и сформировали биопленки. Такую вещь нужно выбросить.

Чем заменить поролоновые губки?

Нейлоновыми щетками или салфетками из микрофибры, которые можно стирать при высоких температурах в машине.

Для поддержания чистоты в остальной части дома стоит помнить о правилах ухода за сантехникой. Например, регулярная очистка смесителя от налета не только сохранит блеск, но и предотвратит размножение бактерий на аэраторе.

Читайте также

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Искали грибы, а нашли чужую колыбель: в лесу пряталось гнездо редчайшей змеи мира
Домашние животные
Искали грибы, а нашли чужую колыбель: в лесу пряталось гнездо редчайшей змеи мира
Волосы как после дорогого салона: 5 шагов японского метода мытья головы в домашних условиях
Красота и стиль
Волосы как после дорогого салона: 5 шагов японского метода мытья головы в домашних условиях
Испытания в Иркутске выявили преимущества лайнера МС-21 над западными аналогами
Авиация
Испытания в Иркутске выявили преимущества лайнера МС-21 над западными аналогами
Популярное
Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето

Традиционные цветочные бордюры перестали справляться с наплывом насекомых, оставляя деревья без защиты в самый разгар сезона плодоношения.

Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето
Не просто хаотичный цветник: чем подбить белые гортензии для идеального ландшафта
Не просто хаотичный цветник: чем подбить белые гортензии для идеального ландшафта
Испытания в Иркутске выявили преимущества лайнера МС-21 над западными аналогами
Бесподобная дачная клумба за бесценок: пять цветов, которые надо посадить до холодов
Провал плана Зеленского лишил Украину доступа к Чёрному морю Любовь Степушова Принципиальность или пустой кошелек: позиция Испании поставила под удар единство НАТО Андрей Николаев Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров
Август кормит зиму заранее: секретный раствор из аптеки зарядит декабрист на закладку бутонов
Администрация пермского зоопарка призвала посетителей не шуметь у вольера снежных барсов
От 1,8 млн рублей за иномарку: названы три самых дешевых кроссовера по параллельному импорту
От 1,8 млн рублей за иномарку: названы три самых дешевых кроссовера по параллельному импорту
Последние материалы
Модель Курта Гёделя 1949 года: как уравнения Эйнштейна допустили петли времени
Меньше заботы — больше зелени: шпаргалка по уходу за самыми живучими комнатными растениями
Взлом спортивной рутины: 6 простых шагов к фигуре мечты, которые работают даже дома
Забудьте про слюну и народные методы: правильная первая помощь при укусе осы
Волосы как после дорогого салона: 5 шагов японского метода мытья головы в домашних условиях
Секрет пышных шапок и ярких бутонов: простой способ вернуть гортензии истинную красоту
Защита от обрыва ремня ГРМ: как новая архитектура моторов Lada спасает от дорогого ремонта
Румяная корочка, пропитанный рис: сытный ужин для всей семьи без лишней посуды
Убойный комплекс без гантелей: 3 варианта планки против дряблой кожи на руках и животе
Без варки и стерилизации: как за 15 минут сделать ядреную свекольную хреновину на зиму
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.