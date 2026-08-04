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Холодный кафель уходит в прошлое: главный интерьерный тренд, который сэкономит до 40% бюджета на ремонт

Недвижимость

Керамическая плитка в ванной комнате перестала быть безальтернативным решением. Несмотря на стойкость к пару и перепадам температур, холодная фактура кафеля часто лишает интерьер уюта, превращая его в стерильное пространство. В 2026 году обои в санузле закрепились в статусе устойчивого тренда, предлагая мягкие тактильные ощущения и визуальную глубину там, где раньше царил глянец.

дизайн ванной комнаты
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
дизайн ванной комнаты

Выбор материала: что выдержит влажность

Для эксплуатации в специфических условиях санузла подходят не все типы покрытий. Бумажные варианты исключены — они гигроскопичны и быстро деформируются. Ставка делается на материалы с низкой впитывающей способностью и устойчивостью к микроорганизмам.

Тип покрытия Особенности применения
Винил на флизелине Плотные, моющиеся, не коробятся от пара. Подходят для зон у раковины.
Стеклообои Инертны к гниению и плесени, выдерживают многократное окрашивание.
Жидкие обои Требуют обязательного покрытия защитным лаком для фиксации структуры.

Обои-фрески: бесшовные решения для мокрых зон

Главным новшеством стали бесшовные полотна на флизелиновой основе, усиленные слоем декоративной штукатурки. Технология позволяет монтировать их даже внутри душевых зон. За счет отсутствия стыков и специальной гидрофобной пропитки вода скатывается с поверхности, не проникая в основание. Использование таких полотен позволяет пересмотреть привычные подходы к отделке и сократить расходы на ремонт до 40% по сравнению с укладкой дорогостоящего керамогранита.

Визуальные коды 2026 года

В актуальном дизайне преобладают природные и исторические мотивы. В моде пасторальные сцены "туаль де жуи" и флористические сюжеты — птицы, крупные листья и ветви в приглушенных тонах. Популярность набирает "оверсайз" — гигантские узоры, которые становятся доминантой комнаты. В отличие от искусственного декора, создающего визуальный шум, масштабные принты на обоях задают пространству четкую архитектурную логику.

Цветовая гамма сместилась в сторону сложных землистых и вечерних оттенков: умбра, терракота, баклажановый и "ржавый" металлик. Эти цвета хорошо работают в небольших помещениях, создавая обволакивающий эффект.

Инженерные требования и монтаж

Долговечность отделки зависит не только от материала, но и от микроклимата. Уход за сантехникой и поверхностями станет проще, если соблюдать правила установки:

  1. Проверка вытяжки. Эффективный воздухообмен критичен для предотвращения застоя влаги.
  2. Подбор адгезива. Используется клей с усиленными фунгицидными добавками.
  3. Лакировка. Финишное покрытие акриловым лаком создает дополнительный барьер для воды.
  4. Герметизация стыков. Соединения с плиткой или поддоном закрывают профилями или молдингами.

Обои позволяют полностью изменить интерьер санузла за 1-2 дня, что недостижимо при работе с плиткой. Это оптимальный способ добавить "личную историю" в пространство без капитальных строительных работ.

Основной риск — отслоение полотен в местах прямого попадания воды. Даже влагостойкие модели рекомендуется комбинировать: плитку или стеклянные перегородки оставлять в зонах интенсивного намокания, а обои использовать на акцентных стенах.

"Обои в ванной требуют безупречной подготовки основания. Малейшая неровность или остатки старого покрытия приведут к образованию пузырей под воздействием температурного расширения", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru отделочник Сергей Рябов.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли клеить обои прямо над ванной?

Допускается использование только специальных фресок с защитным слоем, однако специалисты рекомендуют защищать зону над бортиком ванны плиткой или стеклянным экраном.

Как мыть такие обои?

Влагостойкие виниловые и стеклообои выдерживают мягкую влажную уборку без абразивных средств.

Нужно ли обрабатывать стены антисептиком?

Да, перед оклейкой стены обязательно грунтуют составами глубокого проникновения с противогрибковыми компонентами.

Подойдет ли обычный клей для флизелина?

Нет, необходим специализированный клей для влажных помещений, обладающий повышенной влагостойкостью и адгезией.

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Экспертная проверка: отделочник Сергей Рябов
Евгений Назаров, Сергей Рябов
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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