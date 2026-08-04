Холодный кафель уходит в прошлое: главный интерьерный тренд, который сэкономит до 40% бюджета на ремонт

Керамическая плитка в ванной комнате перестала быть безальтернативным решением. Несмотря на стойкость к пару и перепадам температур, холодная фактура кафеля часто лишает интерьер уюта, превращая его в стерильное пространство. В 2026 году обои в санузле закрепились в статусе устойчивого тренда, предлагая мягкие тактильные ощущения и визуальную глубину там, где раньше царил глянец.
Для эксплуатации в специфических условиях санузла подходят не все типы покрытий. Бумажные варианты исключены — они гигроскопичны и быстро деформируются. Ставка делается на материалы с низкой впитывающей способностью и устойчивостью к микроорганизмам.
|Тип покрытия
|Особенности применения
|Винил на флизелине
|Плотные, моющиеся, не коробятся от пара. Подходят для зон у раковины.
|Стеклообои
|Инертны к гниению и плесени, выдерживают многократное окрашивание.
|Жидкие обои
|Требуют обязательного покрытия защитным лаком для фиксации структуры.
Главным новшеством стали бесшовные полотна на флизелиновой основе, усиленные слоем декоративной штукатурки. Технология позволяет монтировать их даже внутри душевых зон. За счет отсутствия стыков и специальной гидрофобной пропитки вода скатывается с поверхности, не проникая в основание. Использование таких полотен позволяет пересмотреть привычные подходы к отделке и сократить расходы на ремонт до 40% по сравнению с укладкой дорогостоящего керамогранита.
В актуальном дизайне преобладают природные и исторические мотивы. В моде пасторальные сцены "туаль де жуи" и флористические сюжеты — птицы, крупные листья и ветви в приглушенных тонах. Популярность набирает "оверсайз" — гигантские узоры, которые становятся доминантой комнаты. В отличие от искусственного декора, создающего визуальный шум, масштабные принты на обоях задают пространству четкую архитектурную логику.
Цветовая гамма сместилась в сторону сложных землистых и вечерних оттенков: умбра, терракота, баклажановый и "ржавый" металлик. Эти цвета хорошо работают в небольших помещениях, создавая обволакивающий эффект.
Долговечность отделки зависит не только от материала, но и от микроклимата. Уход за сантехникой и поверхностями станет проще, если соблюдать правила установки:
Обои позволяют полностью изменить интерьер санузла за 1-2 дня, что недостижимо при работе с плиткой. Это оптимальный способ добавить "личную историю" в пространство без капитальных строительных работ.
Основной риск — отслоение полотен в местах прямого попадания воды. Даже влагостойкие модели рекомендуется комбинировать: плитку или стеклянные перегородки оставлять в зонах интенсивного намокания, а обои использовать на акцентных стенах.
"Обои в ванной требуют безупречной подготовки основания. Малейшая неровность или остатки старого покрытия приведут к образованию пузырей под воздействием температурного расширения", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru отделочник Сергей Рябов.
Можно ли клеить обои прямо над ванной?
Допускается использование только специальных фресок с защитным слоем, однако специалисты рекомендуют защищать зону над бортиком ванны плиткой или стеклянным экраном.
Как мыть такие обои?
Влагостойкие виниловые и стеклообои выдерживают мягкую влажную уборку без абразивных средств.
Нужно ли обрабатывать стены антисептиком?
Да, перед оклейкой стены обязательно грунтуют составами глубокого проникновения с противогрибковыми компонентами.
Подойдет ли обычный клей для флизелина?
Нет, необходим специализированный клей для влажных помещений, обладающий повышенной влагостойкостью и адгезией.
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