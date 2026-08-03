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Не отдавайте деньги за квартиру, пока не проверите этот документ: иначе жилье будет не только вашим

Недвижимость

Обнаружение в купленной квартире постороннего человека с правом пожизненного проживания требует немедленного обращения в суд, заявил советник президента Гильдии риелторов Москвы Константин Барсуков. В беседе с Pravda.Ru эксперт подчеркнул, что подобные ситуации становятся следствием игнорирования базовых правил проверки недвижимости.

Покупка квартиры
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Покупка квартиры

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о резонансном случае в Санкт-Петербурге, где местный житель приобрел квартиру на вторичном рынке за восемь миллионов рублей. После завершения дорогостоящего ремонта собственник обнаружил в жилье пожилого мужчину. Выяснилось, что незнакомец обладает правом "вечного" проживания на данной площади, о чем новый владелец не был уведомлен при совершении сделки.

Барсуков отметил, что судебное разбирательство необходимо, если в договоре купли-продажи продавец гарантировал отсутствие лиц, сохраняющих право пользования помещением. Однако сама возможность возникновения такой проблемы указывает на критические ошибки покупателя на этапе подготовки документов.

"Покупателю следует изучить выписку из домовой книги: установить всех прописанных и проверить, не относятся ли они к категории лиц с правом пожизненного проживания, например, отказавшихся от приватизации. Это базовая мера предосторожности. Если ею пренебречь, то исправить ситуацию можно будет только через суд", — пояснил он.

Специалист акцентировал внимание на том, что для чистоты сделки недостаточно изучать информацию в интернете. Необходима полноценная профессиональная проверка. Нередко вторичный рынок преподносит сюрпризы, связанные не только с физическим состоянием объекта, но и с его юридической историей. Если факт наличия обременения скрыли намеренно, покупатель вправе требовать расторжения договора. При этом расходы при покупке квартиры могут значительно вырасти из-за судебных издержек.

"Если продавец включил в договор купли-продажи гарантию об отсутствии граждан, претендующих на право пользования жильем после перехода права собственности, то покупатель может попытаться взыскать уплаченную сумму как существенное условие сделки. Дальнейшее решение остаётся на усмотрение суда", — отметил эксперт.

По словам Барсукова, защитить интересы собственника помогает четкая фиксация всех условий передачи жилья. Тем не менее, никакие дополнительные соглашения не заменят тщательного анализа выписки из домовой книги.

Особое внимание стоит уделять случаям, когда жилье продается после смерти владельца, так как выморочное имущество часто становится объектом споров с внезапно появившимися претендентами. Юридическая экспертиза должна проводиться до момента передачи денег, чтобы избежать статуса добросовестного приобретателя, лишенного возможности пользоваться своим имуществом. Качественная планировка и ремонт не имеют значения, если объект обременен правами третьих лиц.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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