В Израиле — бункер, в США — стены из картона: удивительные особенности зарубежных квартир

Жилищные стандарты в разных странах отражают не только климатические особенности, но и глубокий культурный менталитет. То, что кажется привычным обустройством быта для местного жителя, часто вызывает недоумение у туристов из России. Автор блога "Путешествия с фотоаппаратом" Елена Лисейкина собрала самые яркие примеры интерьерных парадоксов, которые определяют комфорт в разных уголках мира.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Девушка в традиционной японской ванне офуро

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Японские традиции гигиены и водоупорные пространства

В Японии ванная комната проектируется как герметичная капсула. Благодаря специальным покрытиям, вся площадь помещения устойчива к прямому воздействию воды. Японцы придерживаются строгого ритуала: сначала очищают тело, сидя на специальном стуле, и только после этого погружаются в теплую воду в ванне. Понимание того, как правильно использовать пространство в тесной ванной, позволяет им сохранять чистоту даже в компактных городских квартирах.

Финские сушильные шкафы как замена веревкам

В финских прихожих вы не встретите бельевых веревок или напольных сушилок. Вместо этого в каждой квартире установлен встроенный сушильный шкаф. Это инженерное решение не только экономит полезную площадь, но и предотвращает избыточную влажность в жилых комнатах, что особенно актуально в северном климате.

Особенности американского гипсокартона

Жилье в США часто удивляет российских туристов хрупкостью межкомнатных перегородок. В подавляющем большинстве случаев стены возводятся из гипсокартона, который легко повредить механическим воздействием. Использование полых конструкций делает шумоизоляцию практически невозможной, однако для американской строительной традиции такой подход является нормой, позволяющей быстро возводить и трансформировать помещения.

Европейские причуды: плитка в спальнях и британские краны

В Испании керамогранит встречается даже в спальных зонах — это необходимая мера для поддержания прохлады в условиях высоких температур. В свою очередь, консервативные британцы до сих пор сохраняют традицию раздельных кранов для горячей и холодной воды в раковинах, что для многих иностранцев выглядит как архитектурный анахронизм.

Открытость голландцев и защищенные бункеры Израиля

Жители Нидерландов отличаются открытостью: окна в их домах часто лишены плотных штор, что подчеркивает социальную прозрачность и нежелание "отгораживаться" от общества. В Израиле же интерьер подчинен безопасности: каждая квартира обязана иметь защищенную комнату ("мамад") с бетонными стенами, способную выдержать внешние угрозы.

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По оценке архитектора Анны Карповой, национальные особенности интерьера — это всегда компромисс между климатом и строительными нормами. "То, что мы воспринимаем как странность, на деле оказывается выверенной технологией обслуживания жилья", — подчеркнула эксперт. Она добавила, что планировка всегда должна учитывать локальные условия, будь то борьба с сыростью или необходимость организации правильного хранения вещей в закрытых шкафах.

"Любая попытка скопировать чужой интерьер без понимания базы рискует обернуться бытовым неудобством. Например, плиточные полы без системы подогрева в условиях средней полосы России станут источником дискомфорта, а не спасением от жары", — разъяснила дизайнер интерьеров Дарья Лебедева. Она также отметила важность соблюдения эргономики при использовании современных климатических систем, которые помогают адаптировать даже нестандартное жилье под нужды владельца.

Ответы на популярные вопросы о планировке

Почему в США предпочитают гипсокартон?

Это связано с высокой скоростью возведения зданий и экономичностью строительных материалов, что позволяет легко менять конфигурацию стен.

Можно ли адаптировать японскую систему душа в обычной российской квартире?

Да, при условии выполнения профессиональной гидроизоляции пола и стен, что требует серьезного ремонта с использованием специальных составов.

Вредят ли открытые окна в Нидерландах приватности?

Для местных жителей это часть культуры доверия и открытости, где границы личного пространства очерчены иначе, чем в России.

Зачем нужны ниши в стенах вместо шкафов в Узбекистане?

Это традиционный способ организации пространства, который позволяет сохранить полезную площадь комнаты и сделать систему хранения частью архитектуры помещения.

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