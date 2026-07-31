Аренда жилья: запрет на детей не работает, если ребенок родился в квартире

Требование сдавать жилье "только славянам" прямо противоречит Конституции РФ и может стать поводом для административного преследования собственника. Как подчеркивают юристы, основной закон страны гарантирует равенство прав независимо от этнической принадлежности или расы. Подобные формулировки в текстах объявлений содержат признаки правонарушения, за которое владельцу недвижимости придется отвечать перед законом.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ребенок и дом

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский пояснил, что такие ограничения являются грубой формой дискриминации. В то же время запрет на проживание с детьми оценивается иначе: с юридической точки зрения это не считается дискриминацией, так как в России действует принцип свободы договора. Собственник имеет право выставлять специфические условия, чтобы обеспечить сохранность своего имущества и защитить интересы при распоряжении площадью.

Правовые последствия и появление детей у арендаторов

Серьезные споры возникают, когда арендаторы заводят ребенка уже после подписания договора, в котором был прописан запрет на детей. Такое событие не дает арендодателю права автоматически расторгать соглашение. Как сообщает издание Газета.Ru со ссылкой на Александра Хаминского, новорожденный получает право пользования помещением вместе с родителями, и выселить семью без предоставления альтернативного жилья практически невозможно.

"Собственникам стоит заранее прописывать в договоре материальную ответственность за порчу отделки или мебели, а не пытаться ограничить конституционные права граждан", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист Алексей Кузьмин.

Чтобы избежать конфликтов, эксперты рекомендуют еще на этапе переговоров обсуждать изменение стоимости аренды или суммы залога при смене состава жильцов. Арендодатель не может запретить людям рожать детей, поэтому целесообразно перевести вопрос из юридических запретов в плоскость финансовых гарантий. Такой подход позволяет соблюсти баланс между правом собственности и правом человека на жилище.

Ответы на популярные вопросы об аренде жилья

Законно ли указывать в объявлении национальность квартирантов?

Нет, это является прямым нарушением Конституции РФ, гарантирующей равенство прав. За публикацию объявлений с требованием "только для славян" предусмотрена административная ответственность.

Может ли арендодатель запретить проживание с детьми?

Да, собственник вправе выбирать арендаторов по своему усмотрению, исходя из принципа свободы договора. Это считается мерой по защите имущества, а не социальной дискриминацией.

Имеют ли право выселить семью, если ребенок родился во время аренды?

Автоматическое расторжение договора в этом случае незаконно. Ребенок приобретает законное право находиться в квартире вместе с родителями, и суд обычно встает на сторону семьи.

Как обезопасить имущество при сдаче квартиры семье с детьми?

Рекомендуется включить в договор пункты о повышенной ответственности за ущерб и предусмотреть дополнительный страховой депозит, который покроет возможные расходы на ремонт.

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