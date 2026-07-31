Старый черный нагар исчезает без усилий: простой аптечный способ возвращает чугунной посуде чистоту

Многослойный черный налет на кухонной утвари — не повод для утилизации изделия, так как застарелый нагар поддается воздействию технологий контролируемого расщепления органики. Удаление плотных отложений аптечными средствами позволяет избежать механического повреждения металла и сохранить эксплуатационные свойства чугуна.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Сковорода с нагаром

Нагар представляет собой полимеризованный жир, который при нагреве провоцирует появление дыма и посторонних привкусов у пищи.

Использование аптечных методов для уборки позволяет справиться с проблемой без применения абразивов. Аммиак, действуя как слабый растворитель, проникает в поры гари, дезорганизуя ее структуру, а создание герметичного пространства исключает испарение активного вещества.

Как удалить нагар с чугунной посуды

Сковороду промывают от остатков пищи. Сушка не требуется — наличие влаги не препятствует процессу растворения. Посуду помещают в прочный мусорный пакет, на дно которого наливают около 100 мл 10% раствора аммиака. Пакет плотно завязывают, исключая выход паров. Для дополнительной страховки утварь помещают в второй защитный контейнер. Конструкцию выдерживают от 2 до 3 часов. Если слой отложений критический, время воздействия продлевают до 10-12 часов. Вскрытие пакета производят в хорошо проветриваемом помещении. Горячая вода с мыльным раствором завершает процесс — размягченная гарь легко отделяется от поверхности, как показано в советах по уходу.

Данный метод применим исключительно к изделиям из чистого чугуна или стали. Наличие антипригарного покрытия делает этот способ недопустимым, так как аммиачные пары разрушают полимерный или керамический защитный слой. В процессе работы мастер использует перчатки, обеспечивая безопасный доступ воздуха, так как вдыхание паров раздражает дыхательные пути.

Специалисты рекомендуют учитывать, что экологичные методы уборки, включая использование мягких органических агентов, предпочтительны для сохранения долговечности кухонной утвари. При проведении работ мастер обязан следить, чтобы кухонная техника не подвергалась длительному воздействию агрессивных испарений пластиковых контейнеров.

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