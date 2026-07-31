Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Организм бьет тревогу: три незаметных симптома, из-за которых нужно срочно записываться к врачу
Новые правила полетов в Амурской области ограничат работу частных пилотов
В Чувашии ограничили добычу лося, косули и барсука для сохранения популяций
Вклады, которые надо срочно закрыть: уже сейчас они уводят владельцев в минус
Спасенье от летнего "аромата": 3 шага к обуви без неприятного запаха
Такое не каждый решится показать: утренний ритуал красоты Агаты Муцениеце вызвал смех инспекторов
BMW заключила десятилетнее соглашение на поставку чипов для автомобилей нового поколения
Чем сырее воздух, тем спокойнее причёска: три укладки остаются собранными даже в дождь
Морковь обросла белой "бородой"? Тянуть со сбором урожая дальше опасно

Камень, дерево или керамогранит? 5 материалов для подоконника, которые выдержат влагу, солнце и время

Недвижимость

Стандартный белый пластик — решение практичное, но не всегда долговечное. Со временем ПВХ-поверхность покрывается сетью мелких царапин, в которые забивается пыль, или приобретает неприятную желтизну из-за разрушения полимеров под воздействием ультрафиолета. Если чистка не помогает или планируется обновление интерьера, стоит рассмотреть альтернативные материалы, которые изменят не только вид окна, но и функционал подоконной зоны.

Подоконник
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Подоконник

Искусственный камень: бесшовная эстетика

Акриловый камень ценится за отсутствие пор: он не впитывает пролитый кофе или воду из цветочных горшков. Главное преимущество — возможность создания монолитной поверхности любой длины без видимых стыков. Если на поверхности появятся дефекты, их можно устранить профессиональной полировкой. Однако акрил чувствителен к термическому шоку — горячая кружка может оставить след. При заказе важно учитывать, что современные инженерные решения позволяют интегрировать подоконник в столешницу, расширяя рабочую зону.

Керамогранит и мозаика: прочность камня

Керамогранит не боится ни раскаленной посуды, ни острых предметов. Это оптимальный вариант для кухни. Для облицовки часто используют остатки плитки после ремонта, что экономит бюджет. Торцы закрывают металлическим профилем, предотвращая сколы. Если основание имеет сложную форму (например, в эркере), выручит мозаика на гибкой сетке. Она позволяет плавно обойти любые изгибы без подрезки крупных плит.

Материал Главный риск Лучшее применение
Акриловый камень Боится высокой температуры Кухни, ванные (бесшовность)
Керамогранит Холодный на ощупь Зоны активной эксплуатации
Натуральное дерево Требует циклевки и пропитки Спальни, кабинеты

МДФ и ЛДСП: бюджетная трансформация

Шпонированный МДФ визуально неотличим от массива, но более стабилен при перепадах влажности. Часто дизайнеры используют его для создания единого портала: подоконник переходит в откосы той же фактуры. Ламинированная ДСП (ЛДСП) — самый доступный вариант. Чтобы скрыть неровности основания или архитектурные дефекты, плиты подбираются с имитацией бетона или дерева. Слабое место — кромка. Если она приклеена неплотно, конденсат с окна приведет к разбуханию древесной стружки в течение одного сезона.

Натуральное дерево: тактильный комфорт

Подоконник из дуба или карагача добавляет интерьеру веса и природной теплоты. Такие изделия обычно защищают твердым маслом или воском, которые подчеркивают рисунок волокон. Дерево требует внимания: раз в два года защитный слой желательно обновлять. Также важно обеспечить правильную циркуляцию воздуха от радиатора, чтобы дерево не пересохло и не треснуло от жара в отопительный сезон.

"При замене пластика на дерево или камень крайне важно предусмотреть вентиляционные прорези над батареей, если подоконник шире 15-20 сантиметров. Без них теплый воздух не доходит до стекла, что провоцирует постоянный конденсат и грибок", — предупредила архитектор Анастасия Кузнецова.

Как подготовить проем под новый подоконник

  1. Демонтаж. Очистите основание от старой пены и остатков клея до бетонного или кирпичного основания.
  2. Замер. Измерьте глубину проема минимум в трех точках. Разница может достигать 10-15 мм.
  3. Проверка уровня. Убедитесь, что основание горизонтальное. Погрешность более 2 мм на метр недопустима для МДФ и камня.
  4. Герметизация. Обработайте стык с оконной рамой силиконовым герметиком до установки плиты, чтобы исключить промерзание.

Интересный факт: использование эпоксидной затирки при укладке керамогранита на подоконник увеличивает срок службы отделки втрое, так как состав полностью блокирует доступ влаги к клею под плиткой.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли ставить новый подоконник поверх старого?

Это не рекомендуется из-за риска перекрытия вентиляционных зазоров и смещения точки росы, что приведет к появлению плесени между слоями.

Как защитить деревянный подоконник от горшков с цветами?

Используйте подставки на ножках или пробковые коврики, чтобы под дном горшка не скапливалась влага, разрушающая лаковое покрытие.

Почему пластиковый подоконник пожелтел?

Часто пластик меняет цвет из-за агрессивных моющих средств или дешевых добавок в составе ПВХ, которые выгорают на солнце.

На какой высоте от батареи ставить подоконник?

Рекомендуемый зазор составляет не менее 10 сантиметров для свободного движения прогретого воздуха к окну.

Читайте также

Экспертная проверка: архитектор Анастасия Кузнецова
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Не черствеют 10 дней: рецепт медовых пряников с одной хитростью опытных кондитеров
Еда и рецепты
Не черствеют 10 дней: рецепт медовых пряников с одной хитростью опытных кондитеров
Сброс воды из водохранилища в Челябинской области увеличили до 70 кубометров
Челябинская область
Сброс воды из водохранилища в Челябинской области увеличили до 70 кубометров
Новый план объединения земель Руси обеспечит долгосрочный мир на бывшей Украине
Новости Украины
Новый план объединения земель Руси обеспечит долгосрочный мир на бывшей Украине
Популярное
Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки

Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.

Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Экспериментальный внедорожник «Тигр» на базе БТР-60 доступен за 1,2 млн рублей
Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева Война будущего уже началась в Польше: радикальный пересмотр структуры стер грань между тылом и фронтом Андрей Николаев Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова
Главная ошибка хозяев: из-за неё собака перестаёт слушаться даже самые простые команды
Новый план объединения земель Руси обеспечит долгосрочный мир на бывшей Украине
В Польше паника: залетевший объект выявил критический провал в системе ПВО
В Польше паника: залетевший объект выявил критический провал в системе ПВО
Последние материалы
Чем сырее воздух, тем спокойнее причёска: три укладки остаются собранными даже в дождь
Морковь обросла белой "бородой"? Тянуть со сбором урожая дальше опасно
Слишком явная деталь на премьере: пустой палец Меган Маркл заставил фанатов искать скрытый смысл
Брутальность уступила место розетке: гибридный кроссовер сместил Tank 300 с вершины продаж
Лепка отменяется за ненадобностью: один простой приём сделает сырники ровными прямо на сковороде
Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии
Камень, дерево или керамогранит? 5 материалов для подоконника, которые выдержат влагу, солнце и время
Нам больше не нужны просто спецэффекты: Медведев обозначил, кто должен стать героем новых лент
Чеснок против бактерий в унитазе: как работает метод и в чём его реальная польза
Один куст ежевики превратится в плантацию: летний секрет работает без теплицы и затрат
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.