Шелк, пуховик и костюмные брюки: правила безопасного отпаривания ваших любимых вещей

Горячий пар — инструмент деликатный: он возвращает волокнам подвижность, позволяя вещи распрямиться под собственным весом. Однако для белковых волокон или материалов со сложной пропиткой избыток влаги и высокая температура становятся фатальными. Чтобы не испортить гардероб, необходимо различать ткани по их термической стойкости и подбирать дистанцию обработки.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain отпаривание вещей

Ткани, которые переносят пар без риска

Растительные и большинство синтетических волокон спокойно выдерживают температуру пара 160-170 °C. Для плотных материалов важен интенсивный поток влаги, который "продавливает" глубокие заломы.

Хлопок и лён: самые устойчивые материалы. Допускают контакт насадки с поверхностью. Для льна часто требуется два прохода на максимальной мощности.

самые устойчивые материалы. Допускают контакт насадки с поверхностью. Для льна часто требуется два прохода на максимальной мощности. Вискоза: распрямляется быстро, но чувствительна к перегреву. Оптимально работать при среднем давлении на расстоянии 5-10 см.

распрямляется быстро, но чувствительна к перегреву. Оптимально работать при среднем давлении на расстоянии 5-10 см. Полиэстер: в отличие от утюга, который может оплавить синтетику, пар действует мягче. Достаточно дистанции в 10 см.

в отличие от утюга, который может оплавить синтетику, пар действует мягче. Достаточно дистанции в 10 см. Домашний текстиль: шторы и тюль удобно обрабатывать вертикально. При этом важно следить за чистотой воды, чтобы на светлом полотне не осталось следов.

При уходе за текстилем важно помнить, что плесень от белья часто появляется из-за избыточной влажности в помещении, поэтому после интенсивного отпаривания вещам нужно дать остыть и просохнуть в проветриваемом месте.

Материалы, требующие дистанции и марли

Белковые волокна (шёлк, шерсть) при прямом контакте с горячим соплом моментально теряют структуру: на них появляется необратимый блеск или жёсткие пятна-ожоги. Такие вещи обрабатывают только на весу.

Материал Режим и дистанция Особенности Шёлк и шифон Деликатный, 15 см Без касания, капли воды оставляют разводы Шерсть, кашемир Лёгкий пар, 10-15 см Не прижимать, иначе появятся залоснённые участки Бархат, велюр Деликатный, 15 см Только с изнанки или против ворса

Главная ошибка — использование одного температурного режима для всего гардероба. Для профессионального результата у прибора должно быть разделение: интенсивный пар для льна, деликатный для шёлка и возможность сухого глажения для наведения стрелок на брюках без риска появления лас.

Что запрещено отпаривать категорически

Существуют категории изделий, где влажная термообработка гарантированно приводит к браку:

Натуральная кожа и замша: влага вызывает деформацию, стягивание и обесцвечивание. Мех: ворс слипается и теряет естественный блеск под действием горячей струи. Изделия с воском или клеем: пар растворяет клеевой слой страз, пайеток и термонаклеек, а также разрушает водоотталкивающие пропитки курток.

Для сохранения эстетики дома также стоит учитывать, что ковёр может удешевить интерьер, если за ним неправильно ухаживают или подвергают избыточному паровому воздействию, которое портит клеевую основу ворса.

"Для удаления сложных загрязнений с обивки диванов пар эффективен, но при наличии короткой шерсти животных он может лишь плотнее "вбить" волоски в структуру ткани", — предупредила клинер Алёна Тихонова.

Для костюмных групп идеальным решением является вакуумная фиксация ткани, которая позволяет полотну ложиться ровнее без использования громоздких досок. Также стоит помнить о качестве воды: накипь внутри прибора оставляет белые следы на тёмных вещах, поэтому рекомендуется использовать дистиллированную воду.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли отпарить пуховик?

Да, это помогает распушить наполнитель. Обработка проводится вертикально с 20 см, исключая мембранные ткани.

Как убрать блеск на брюках после пара?

Нужно накрыть участок влажной марлей и пройтись паром с расстояния, не касаясь поверхности, чтобы поднять ворс.

Нужно ли отпаривать детские вещи?

Это полезно для дезинфекции и смягчения хлопка без химии, но важно обходить принты и наклейки.

Чем заменить пар для кожи?

Для кожи используются только специализированные кондиционеры и сухая чистка, пар для этого материала губителен.

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