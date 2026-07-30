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Как правильно выбрать и расставить диван для создания уюта в гостиной

Недвижимость

Комфорт гостиной зависит не от стоимости мебели, а от того, как диван вписан в пространство и дополнен текстилем. Ошибка в масштабе или избыток однотипных фактур превращают зону отдыха в статичную выставочную площадку, лишая её главного — уюта.

Принципы подбора и размещения

Функциональность начинается с габаритов. В просторных залах угловые модели (секционные диваны) позволяют зонировать комнату, создавая закрытый контур для общения. Для малогабаритных помещений оптимален компактный двухместный диван или лавсет, который не перекрывает пути перемещения по комнате.

Расположение мебели определяет сценарии поведения жильцов. Диван должен стоять так, чтобы стимулировать взаимодействие между людьми, а не направлять всех только к экрану телевизора. При этом прикроватные или боковые столики должны находиться в зоне вытянутой руки, а локальное освещение (торшер или настольная лампа) — обеспечивать мягкий свет для чтения, не ослепляя сидящего.

Цветовое решение работает на баланс восприятия. В интерьере с нейтральным фоном (бежевый, серый) диван может стать акцентом в глубоких тонах — темно-синем или хвойно-зеленом. Если стены и отделка яркие, мебель лучше подобрать в приглушенных оттенках, чтобы избежать визуального шума.

Работа с текстилем и фактурами

Тактильное разнообразие делает пространство живым. Однородная поверхность дивана выглядит плоско; глубина появляется при смешивании материалов: бархата, хлопка и льна. Сочетание гладких тканей с ворсистыми или грубым плетением создает ощущение тепла даже в минималистичном интерьере.

Декоративные подушки и пледы решают две задачи: повышают физический комфорт и добавляют динамики. Использование геометрических принтов или полоски позволяет разбить монотонность однотонной обивки, при этом важно соблюдать меру в количестве аксессуаров, чтобы не загромождать посадочное место.

Для усиления эффекта "убежища" рекомендуется добавить элементы из шерсти или искусственного меха. Такие детали, как мягкий ковер под ногами или плотный плед на спинке, меняют восприятие температуры и акустики в комнате, делая её более камерной.

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Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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