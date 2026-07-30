Ламинат погибает не от воды: 7 ошибок уборки, которые незаметно портят пол навсегда

Уход за ламинатом требует баланса между гигиеной и бережным отношением к структуре материала. Избыток влаги и агрессивные очистители способны необратимо деформировать покрытие, поэтому понимание физических свойств панелей определяет долговечность ремонта.
Первый этап уборки — удаление сухого мусора. Песок и пыль работают как абразив, поэтому перед влажной обработкой пол очищают пылесосом. Если пропустить этот шаг, мелкие частицы при контакте с водой распределяются по поверхности, оставляя серые разводы.
Подробности выбора финишных материалов и подготовки основания можно изучить в руководстве по выбору напольных покрытий.
Для мытья используют плоскую швабру с насадкой из микрофибры. Веревочные мопы исключены, так как они удерживают слишком много воды. Тряпку отжимают до состояния легкой влажности, используя прохладную воду температурой около 30 градусов: горячая влага быстро испаряется, оставляя белесые пятна. Движения шваброй совершают строго вдоль направления укладки досок, чтобы вода не попадала в замковые соединения.
Для очистки выбирают специализированные составы с нейтральным балансом pH (равным семи). Жидкости с минимальным содержанием неионогенных ПАВ растворяют загрязнения и испаряются, не оставляя липкого слоя.
Важно строго соблюдать дозировку, указанную производителем. Применение бытового спирта на таких поверхностях требует особой осторожности, подробнее об этом рассказано в материале про правила использования спирта в уборке. Добавки в виде воска или силикона исключены — они создают на защитной пленке липкую пленку, которая только притягивает пыль.
При выборе покрытия важно учитывать класс его износостойкости. Многие владельцы совершают ошибки при первичном выборе, что приводит к необходимости замены пола спустя год эксплуатации, о чем подробно сообщается в обзоре ошибок ремонта пола.
В зонах с высокой проходимостью или риском влажности рациональнее использовать технологичные составы, описанные в материале про современные виды напольной плитки.
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