Ламинат погибает не от воды: 7 ошибок уборки, которые незаметно портят пол навсегда

Уход за ламинатом требует баланса между гигиеной и бережным отношением к структуре материала. Избыток влаги и агрессивные очистители способны необратимо деформировать покрытие, поэтому понимание физических свойств панелей определяет долговечность ремонта.

Фото: flickr. com by Lee Hoffman, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ламинат

Первый этап уборки — удаление сухого мусора. Песок и пыль работают как абразив, поэтому перед влажной обработкой пол очищают пылесосом. Если пропустить этот шаг, мелкие частицы при контакте с водой распределяются по поверхности, оставляя серые разводы.

Подробности выбора финишных материалов и подготовки основания можно изучить в руководстве по выбору напольных покрытий.

Для мытья используют плоскую швабру с насадкой из микрофибры. Веревочные мопы исключены, так как они удерживают слишком много воды. Тряпку отжимают до состояния легкой влажности, используя прохладную воду температурой около 30 градусов: горячая влага быстро испаряется, оставляя белесые пятна. Движения шваброй совершают строго вдоль направления укладки досок, чтобы вода не попадала в замковые соединения.

Для очистки выбирают специализированные составы с нейтральным балансом pH (равным семи). Жидкости с минимальным содержанием неионогенных ПАВ растворяют загрязнения и испаряются, не оставляя липкого слоя.

Важно строго соблюдать дозировку, указанную производителем. Применение бытового спирта на таких поверхностях требует особой осторожности, подробнее об этом рассказано в материале про правила использования спирта в уборке. Добавки в виде воска или силикона исключены — они создают на защитной пленке липкую пленку, которая только притягивает пыль.

Фатальные ошибки при уходе за ламинатом

Паровые швабры : температура пара до 100°C расплавляет верхний слой защитной меламиновой смолы.

: температура пара до 100°C расплавляет верхний слой защитной меламиновой смолы. Избыток влаги : моющие пылесосы и чрезмерно мокрые тряпки приводят к набуханию замков из прессованной древесной пыли, что вызывает деформацию ламелей.

: моющие пылесосы и чрезмерно мокрые тряпки приводят к набуханию замков из прессованной древесной пыли, что вызывает деформацию ламелей. Агрессивная химия : отбеливатели на основе хлора и столовый уксус вытравливают цвет и повреждают блеск поверхности. Альтернативные методы ухода за темными оттенками описаны в статье про восстановление цвета пола.

: отбеливатели на основе хлора и столовый уксус вытравливают цвет и повреждают блеск поверхности. Альтернативные методы ухода за темными оттенками описаны в статье про восстановление цвета пола. Абразивы: металлические скребки и чистящие порошки оставляют микроцарапины.

При выборе покрытия важно учитывать класс его износостойкости. Многие владельцы совершают ошибки при первичном выборе, что приводит к необходимости замены пола спустя год эксплуатации, о чем подробно сообщается в обзоре ошибок ремонта пола.

В зонах с высокой проходимостью или риском влажности рациональнее использовать технологичные составы, описанные в материале про современные виды напольной плитки.

Эксперты подчеркивают, что использование специализированных средств с нейтральным pH минимизирует риск повреждения полимерного слоя, а соблюдение направления движения швабры исключает скопление влаги в межпанельных швах.

Экспертная проверка: домработница Нина Захарова, клинер Михаил Дьяконов и специалист по организации пространства Марина Киселёва.

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