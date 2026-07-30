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Интернет-провайдеров не пускают в многоэтажки: почему управляющие компании закрывают перед ними двери

Недвижимость » Аналитика

Управляющие организации в России сталкиваются со штрафными санкциями за ограничение доступа интернет-провайдеров в многоквартирные дома, сообщила сопредседатель некоммерческого партнерства "Управдом", эксперт в сфере ЖКХ Евгения Юнисова. В комментарии для Pravda.Ru специалист отметила, что сервисные службы зачастую предпочитают финансовые потери техническим рискам.

Кабели интернета
Фото: Pexels by Field Engineer, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Кабели интернета

Ранее сообщалось, что в России начали наказывать управляющие компании за недопуск интернет-провайдеров в дома. Согласно информации "Известий", надзорные органы стали активнее привлекать обслуживающие организации к ответственности, заставляя их обеспечивать беспрепятственный монтаж оборудования связи.

Основными причинами сопротивления со стороны коммунальщиков остаются вопросы сохранности имущества и оплаты энергоресурсов, подчеркнула эксперт. Зачастую монтажные бригады повреждают отделку подъездов или действующие инженерные сети, не неся за это материальной ответственности.

Кроме того, телекоммуникационное оборудование требует постоянного питания, которое нередко подключается к общедомовым сетям без соответствующего учета, добавила специалист. В таких условиях состояние инфраструктуры здания может серьезно пострадать от бесконтрольного вмешательства сторонних фирм.

"Интернет-провайдеры прокладывая свои коммуникации, портят другие коммуникации или объекты общего имущества. И при этом не берут на себя ответственность за причинение недостатков, будем говорить, ущерба", — пояснила Юнисова.

Эксперт добавила, что компании связи часто игнорируют необходимость заключения договоров на потребление электроэнергии, необходимой для работы роутеров и коммутаторов. Это ведет к бесконтрольной трате ресурсов, за которые в итоге приходится платить всем жильцам. При этом важно следить за точностью начислений — иногда передача показаний счетчиков становится единственным способом избежать приписок со стороны недобросовестных поставщиков.

"Интернет-провайдеры подключаются к общедомовым коммуникациям, к электроэнергии, не заключают договор на пользование и потребление общедомовой электроэнергии", — отметила специалист.

По мнению эксперта, сложившаяся ситуация вызвана пробелами в законодательстве, которое обязывает допускать связистов, но не до конца регламентирует их обязанности перед собственниками. Зачастую права собственников МКД игнорируются обеими сторонами конфликта. Цивилизованным выходом могло бы стать решение общего собрания, устанавливающее четкий порядок пользования имуществом и механизмы возмещения убытков от монтажных работ.

На фоне этих сложностей изменения в расчете коммуналки заставляют управляющие компании действовать осторожнее, нередко выбирая уплату штрафа как меньшее из зол. Даже если в доме требуется бесплатная замена радиаторов отопления или другие плановые работы, конфликты с провайдерами могут парализовать нормальное взаимодействие управленцев и жильцов.

"Решать нужно через общее собрание собственников, чтобы собственники определяли порядок пользования общим имуществом, возмещение убытков, которые могут причинять провайдеры при проведении коммуникаций. Видимо, и со стороны провайдеров тоже нет определенных предложений", — резюмировала Юнисова.

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