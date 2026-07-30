Свободный проезд к собственному дому стал роскошью: законодатели готовят изменения

Законопроект №155842-8, регулирующий управление малоэтажными жилыми комплексами, столкнулся с жесткой критикой в Госдуме. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил за полный запрет документа, который фактически легализует зависимость домовладельцев от частных компаний. Депутат подчеркнул, что новые нормы позволяют собственникам дорог в поселках требовать плату за проезд жителей к собственным участкам.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Улица в коттеджном поселке

Подобные инициативы ставят под удар около шести миллионов россиян, рискующих оказаться в положении "крепостных" у застройщиков. Вместо текущих предложений парламентарии настаивают на безвозмездной передаче всей инфраструктуры общего пользования в муниципальную собственность или в общую долевую собственность владельцев домов.

Это должно гарантировать свободный доступ к жилью и прозрачное ценообразование на обслуживание сетей. Пока одни тратятся на новую лейку из-за проблем с водой, другие рискуют вовсе остаться без коммунальных благ из-за аппетитов управляющих компаний. Сергей Миронов призвал коллег отклонить инициативу, назвав её противоречащей базовым основам гражданского права.

Риски "приватизации воздуха" и способы защиты прав жильцов

Термин "коттеджное рабство" прочно вошел в обиход из-за тактики девелоперов, которые сохраняют контроль над проездами и коммуникациями после завершения строительства. По словам Миронова, на которого ссылается Газета. Ru, злоупотребления в этой сфере должны квалифицироваться как мошенничество и самоуправство. Любое использование земель общего пользования должно регулироваться сервитутом, а не диктатом коммерческих структур, наживающихся на базовых потребностях граждан. Данная проблема вынуждает многих внимательнее изучать земельное право, чтобы не потерять контроль над своими активами.

"Ситуация с инфраструктурой в частном секторе давно требует прозрачности, чтобы люди не становились заложниками владельцев единственной дороги", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист Алексей Кузьмин.

Ситуация накаляется на фоне того, что многие владельцы загородной недвижимости уже сталкиваются с завышенными тарифами и искусственными блокировками въезда. Миронов добавил: "После легализации коттеджного рабства нам останется только приватизировать воздух.

Любое нормальное гражданское право не дает злоупотреблять собственностью, и для этого есть сервитут. Но законопроект №155842-8 противоречит базовым основам права, разрешает издеваться над жителями коттеджных поселков, как над крепостными. Я призываю коллег не голосовать за него в таком виде". Вопрос остается на повестке дня, так как отсутствие четких правил управления поселками тормозит развитие индивидуального жилищного строительства в стране.

Ответы на популярные вопросы о коттеджном рабстве

Что именно подразумевается под термином "коттеджное рабство"?

Это ситуация, при которой застройщик оставляет инфраструктуру (дороги, ЛЭП, трубы) за собой и навязывает жителям завышенные цены на обслуживание или платный въезд.

Чем опасен законопроект №155842-8 в текущей редакции?

Документ фактически разрешает владельцам дорог взимать деньги за проезд к участкам, что лишает граждан гарантированного права доступа к своему жилищу.

Как депутаты предлагают решить проблему собственности?

Предлагается безвозмездно передавать дороги и сети в муниципальное владение или распределять их в общих долях между всеми жителями поселка.

Какие меры ответственности заложены в предложениях оппозиции?

Парламентарии настаивают на том, чтобы любые попытки ограничить доступ к домам или навязать услуги трактовались Уголовным кодексом как самоуправство.

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