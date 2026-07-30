Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В австралийском Квинсленде нашли ихтиозавра с остатками птерозавра внутри
Инвестиция в будущий урожай: что нужно сделать со смородиной сразу после сбора ягод
Технические дипломы отправились на крупные стройплощадки: амбиции вчерашних выпускников сменили вектор
Застройщики в Казахстане увеличили цены на жилье из-за роста себестоимости
Ресторанный шедевр из кочана: как приготовить молодую капусту в бархатном соусе
Разрушенный половодьем мост через реку Шалым восстановят до зимы
Семьи с тремя детьми в Красноярском крае получили финансовую помощь на закупку скота и семян
Популярность студий в Башкирии подскочила почти на 50%
Власти Рубцовска выделили отдельную заправку для спецтехники и экстренных служб

Свободный проезд к собственному дому стал роскошью: законодатели готовят изменения

Недвижимость » Мнение

Законопроект №155842-8, регулирующий управление малоэтажными жилыми комплексами, столкнулся с жесткой критикой в Госдуме. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил за полный запрет документа, который фактически легализует зависимость домовладельцев от частных компаний. Депутат подчеркнул, что новые нормы позволяют собственникам дорог в поселках требовать плату за проезд жителей к собственным участкам.

Улица в коттеджном поселке
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Улица в коттеджном поселке

Подобные инициативы ставят под удар около шести миллионов россиян, рискующих оказаться в положении "крепостных" у застройщиков. Вместо текущих предложений парламентарии настаивают на безвозмездной передаче всей инфраструктуры общего пользования в муниципальную собственность или в общую долевую собственность владельцев домов.

Это должно гарантировать свободный доступ к жилью и прозрачное ценообразование на обслуживание сетей. Пока одни тратятся на новую лейку из-за проблем с водой, другие рискуют вовсе остаться без коммунальных благ из-за аппетитов управляющих компаний. Сергей Миронов призвал коллег отклонить инициативу, назвав её противоречащей базовым основам гражданского права.

Риски "приватизации воздуха" и способы защиты прав жильцов

Термин "коттеджное рабство" прочно вошел в обиход из-за тактики девелоперов, которые сохраняют контроль над проездами и коммуникациями после завершения строительства. По словам Миронова, на которого ссылается Газета. Ru, злоупотребления в этой сфере должны квалифицироваться как мошенничество и самоуправство. Любое использование земель общего пользования должно регулироваться сервитутом, а не диктатом коммерческих структур, наживающихся на базовых потребностях граждан. Данная проблема вынуждает многих внимательнее изучать земельное право, чтобы не потерять контроль над своими активами.

"Ситуация с инфраструктурой в частном секторе давно требует прозрачности, чтобы люди не становились заложниками владельцев единственной дороги", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист Алексей Кузьмин.

Ситуация накаляется на фоне того, что многие владельцы загородной недвижимости уже сталкиваются с завышенными тарифами и искусственными блокировками въезда. Миронов добавил: "После легализации коттеджного рабства нам останется только приватизировать воздух.

Любое нормальное гражданское право не дает злоупотреблять собственностью, и для этого есть сервитут. Но законопроект №155842-8 противоречит базовым основам права, разрешает издеваться над жителями коттеджных поселков, как над крепостными. Я призываю коллег не голосовать за него в таком виде". Вопрос остается на повестке дня, так как отсутствие четких правил управления поселками тормозит развитие индивидуального жилищного строительства в стране.

Ответы на популярные вопросы о коттеджном рабстве

Что именно подразумевается под термином "коттеджное рабство"?

Это ситуация, при которой застройщик оставляет инфраструктуру (дороги, ЛЭП, трубы) за собой и навязывает жителям завышенные цены на обслуживание или платный въезд.

Чем опасен законопроект №155842-8 в текущей редакции?

Документ фактически разрешает владельцам дорог взимать деньги за проезд к участкам, что лишает граждан гарантированного права доступа к своему жилищу.

Как депутаты предлагают решить проблему собственности?

Предлагается безвозмездно передавать дороги и сети в муниципальное владение или распределять их в общих долях между всеми жителями поселка.

Какие меры ответственности заложены в предложениях оппозиции?

Парламентарии настаивают на том, чтобы любые попытки ограничить доступ к домам или навязать услуги трактовались Уголовным кодексом как самоуправство.

Читайте также

Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Сейчас читают
Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США
Азия
Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США
Десерт выглядит сложнее, чем готовится: рулет Красный бархат получается нежным и нарядным
Еда и рецепты
Десерт выглядит сложнее, чем готовится: рулет Красный бархат получается нежным и нарядным
Погоня за молодостью обернулась крахом: развод Диброва обнажил болезненную правду о возрасте
Шоу-бизнес
Погоня за молодостью обернулась крахом: развод Диброва обнажил болезненную правду о возрасте
Популярное
Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов

Российский оборонный сектор внедряет системы перехвата, которые превращают уничтожение дорогого дрона в вопрос оплаты счетов за электричество.

Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Метеорологи прогнозируют в Алтайском крае жару до +30°C и сильный ветер
Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США
Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова Сердце разрывается от масштаба: Наталья Бондарчук рассказала о переменах в российском кино Анжела Якубовская Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США Андрей Николаев
Смертельный срез для старой яблони: как не превратить плодовое дерево в рассадник инфекций
Завод в Шушарах резко сменил приоритеты: серийная сборка новой версии кроссовера уже началась
Иран отменил ракетный удар по украинским портам после извинений Сибиги
Иран отменил ракетный удар по украинским портам после извинений Сибиги
Последние материалы
Владивосток вошел в пятерку лидеров России по темпам жилищного строительства
Спасение огуречного урожая: что делать, если листья сохнут, а завязи массово опадают
Жир и целлюлит тают на глазах: одно простое упражнение для идеальных ног без тренажеров
Опасная экономия на заправке: ошибка с маркировкой тары обернется серьезными рисками
Работодатели Сахалина могут получить до 200 тысяч рублей на места для инвалидов
Хрустящая корочка и пряный аромат: идеальные яблочные улитки к семейному чаю
В роддоме Красноярского края обновили меню и систему доставки еды
Кроссовер из Японии зашёл с козыря: Toyota Yaris Cross спорит ценой с Lada и Haval
Цены на топливо в Пермском крае растут медленнее чем в начале июля
Красноярский край компенсирует агропредприятиям до 90% расходов на оплату труда ученых
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.