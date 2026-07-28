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Этаж-изгой: почему верхние квартиры в России стали трофейным активом

Недвижимость » Аналитика

Выбор этажа при покупке недвижимости остается одним из самых спорных вопросов, требующим детального анализа бюджета и личных предпочтений. Директор по маркетингу компании OCTOBER GROUP Евгений Межевикин выделил три ключевых ориентира для покупателей. На вторичном рынке квартиры на первых этажах традиционно обходятся на 10-15% дешевле из-за рисков шума и слабой освещенности, тогда как в новостройках эти проблемы решаются за счет высоких цоколей и закрытых территорий. Верхние уровни оцениваются выше благодаря панорамным видам и отсутствию соседей сверху, а наличие террас или патио может поднять стоимость жилья сразу на 25%.

Пентхаус с террасой в Москве
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Пентхаус с террасой в Москве

Комфорт, безопасность и мировые тренды высотности

Фактор ликвидности сегодня тесно связан с техническими параметрами здания и образом жизни владельца. Наиболее востребованным считается диапазон с 4 по 7 этаж, так как он обеспечивает независимость от работы лифта и стабильный напор воды. Однако в небоскребах выше 30 уровней логика меняется: здесь клиенты готовы переплачивать за престиж и приватность. Стоит учитывать, что залоговое жилье, изымаемое у должников, часто оценивается рынком без учета "видовых" характеристик, ориентируясь на сухие цифры площади и локации.

Различия в подходах прослеживаются и в международной практике, где на выбор влияют культурные особенности и география. Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на Евгения Межевикина, в США и Европе пентхаусы формируют элитный сегмент, а в Японии из-за сейсмической активности люди стремятся к малоэтажной застройке. "Как выбирают этаж в мире: в США и Европе пентхаус — статусный сегмент. 13-й этаж часто исключают из-за суеверий. В Японии предпочитают малоэтажное жилье из-за землетрясений", — объяснил эксперт.

"При выборе высотности важно помнить, что ликвидность объекта на нижних этажах напрямую зависит от качества благоустройства двора и безопасности, а на верхних — от надежности инженерных систем и скорости лифтов", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru риелтор и брокер по недвижимости с практикой сопровождения сделок Кирилл Фёдоров.

Новые форматы и влияние девелоперов на рынок

Современные застройщики внедряют гибридные форматы, превращая непопулярные ранее первые этажи в премиальные сити-хаусы с собственным входом. В элитном сегменте сохраняется тяга к камерности, поэтому здесь редко строят дома выше 10 этажей, в то время как в бизнес-классе средняя высотность увеличилась до 27 уровней. На фоне того, как новые дома Москва вводит в эксплуатацию рекордными темпами, покупатели все чаще смотрят на репутацию бренда и инфраструктуру района, чем на конкретную цифру в лифте.

В старом фонде квартиры на первом и последнем уровнях остаются аутсайдерами спроса из-за потенциальных протечек кровли или сырости подвалов. В новых жилых комплексах ситуация иная: последний этаж с террасой считается трофейным активом. Евгений Межевикин резюмировал, что "выбор этажа — компромисс между бюджетом и укладом жизни. Оценивайте не цифру, а совокупность условий", напоминая о необходимости комплексного осмотра объекта перед сделкой.

Ответы на популярные вопросы о выборе этажа

Какой этаж считается самым ликвидным для последующей продажи?

Традиционно наиболее ликвидными считаются средние этажи — с 3-го по 8-й. Они универсальны, подходят семьям с детьми и пожилым людям, а также меньше зависят от исправности лифтового оборудования.

Правда ли, что на верхних этажах воздух чище?

Концентрация выхлопных газов и уличной пыли обычно снижается после 5-го этажа, однако на очень большой высоте могут скапливаться выбросы промышленных предприятий. Оптимальным вариантом считается высота 7-12 этажей.

Стоит ли покупать квартиру на первом этаже в новостройке?

Да, если это современный проект с высоким цоколем и закрытым двором "без машин". Такие квартиры часто имеют интересные планировки (антресоли или патио) и стоят дешевле аналогов выше.

Почему квартиры на последнем этаже часто стоят дороже?

Высокая цена обусловлена отсутствием соседей сверху, улучшенными видовыми характеристиками и зачастую увеличенной высотой потолков в современных жилых комплексах бизнес-класса.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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