Затемнение по расписанию: почему кассетные рулонные системы — главный интерьерный тренд

Классические портьеры блэкаут, долгое время считавшиеся эталоном для спален, постепенно вытесняются более технологичными решениями. Тяжелая ткань не только визуально перегружает пространство и накапливает аллергены, но и часто не справляется с основной задачей: из-за зазоров по бокам и сверху на стенах остаются световые полосы.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Умные рулонные шторы в интерьере

Эргономика кассетных систем

В отличие от традиционных моделей, закрепленных на карнизе, кассетные рулонные шторы монтируются непосредственно на оконную раму. Полотно движется по боковым направляющим, которые обеспечивают максимально плотное прилегание к стеклу. Это исключает проникновение света по краям, что критично для качественного сна. Такая конструкция освобождает подоконник, позволяя эффективно использовать его как рабочую зону или место для отдыха, что особенно важно при миниатюрной планировке без лишнего декора.

Матовые поверхности короба и направляющих меньше бликуют при искусственном освещении, сохраняя визуальную чистоту оконного проема в вечернее время.

Функциональность текстиля

Эффективность светоизоляции зависит от структуры выбранного материала.

На рынке представлены три основных типа полотен:

Blackout: многослойная ткань с акриловым напылением, блокирующая до 100% светового потока.

многослойная ткань с акриловым напылением, блокирующая до 100% светового потока. Dimout: задерживает около 70-80% света, рассеивая его и создавая комфортную полутень без ощущения замкнутого пространства.

задерживает около 70-80% света, рассеивая его и создавая комфортную полутень без ощущения замкнутого пространства. День-ночь (Зебра): двухслойное полотно с чередующимися прозрачными и плотными полосами для точной настройки освещенности.

Параметр Классический блэкаут Кассетная рулонная система Герметичность света Низкая (зазоры по краям) Высокая (направляющие) Гигиеничность Накопление пыли в складках Антистатическая пропитка Уход Стирка и глажка Сухая чистка или влажная губка

Сценарии автоматизации

Оснащение рулонных систем электроприводом позволяет настраивать автоматическое закрытие штор при повышении температуры в комнате, что помогает снизить затраты на кондиционирование в летний период. Управление осуществляется через мобильное приложение или голосовые команды, а датчики освещенности могут регулировать положение ткани в зависимости от положения солнца.

Практичность в "мокрых" зонах

На кухне обычные портьеры быстро теряют вид из-за воздействия пара и жира. Кассетные модели с влагостойкой пропиткой не впитывают запахи и легче поддаются очистке. При этом важно соблюдать цветовые пропорции в интерьере, чтобы компактные шторы гармонировали с фасадами мебели и отделкой стен.

"При выборе рулонных систем для спальни проверяйте наличие так называемого "светового замка" в нижней планке. Если планка неплотно ложится на подоконник, нижний свет будет мешать выработке мелатонина так же сильно, как и боковые просветы классических штор", — разъяснила дизайнер Дарья Лебедева.

Ответы на популярные вопросы о кассетных шторах

Можно ли установить такие шторы без сверления рамы?

Да, существуют модели, которые фиксируются на специальные зажимы или высокопрочный двухсторонний скотч, что актуально для съемного жилья или пластиковых окон на гарантии.

Подходят ли рулонные шторы для мансардных окон?

Специализированные кассетные системы с усиленными пружинами и направляющими работают под любым углом наклона, исключая провисание ткани.

Как ухаживать за полотном с пропиткой?

Рекомендуется только сухая чистка мягкой щеткой или пылесосом на низкой мощности. Использование агрессивной химии разрушает защитный слой ткани.

Что делать, если ткань помялась?

Рулонные ткани нельзя гладить утюгом. Большинство заломов расправляются самостоятельно под весом нижней планки в течение нескольких дней эксплуатации.

Главный риск при самостоятельной покупке — неточный замер. Ошибка в 2-3 миллиметра приведет к тому, что направляющие не поместятся в проем или, наоборот, образуют щели, аннулируя эффект блэкаута.

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