Аптечка вместо бытовой химии: почему обычный спирт чистит лучше дорогих спреев

Многие берут спирт для обработки ран, но в быту он часто оказывается эффективнее специализированных средств — за счет быстрого испарения и антисептических свойств. Главное — понимать, где это свойство работает, а где создает риск.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain изопропиловый спирт

Почему спирт не оставляет разводов

Изопропиловый спирт испаряется за секунды, не оставляя пленки. Поэтому по нержавеющей стали, стеклу и ламинату он убирает отпечатки и налет быстрее гелей и спреев, которые требуют полировки. На нержавейке достаточно распылить и протереть мягкой тканью — чешуйчатый налет и жир снимаются без следов. На окнах зимой тот же эффект предотвращает инею: раствор 100 мл спирта на литр воды создает пленочку, которая задерживает конденсат.

Ламинат: осторожно с "народными рецептами"

В интернете популярна смесь равных частей воды, спирта и уксуса для ламината. Она действительно дает блеск, но уксус при регулярном использовании размывает защитный слой панелей. Производители ламината рекомендуют нейтральные моющие средства. Если нужен разовый эффект — спирт с водой (1:3) безопаснее, но лучше использовать средство с пометкой "для ламината".

Дезинфекция досок и губок — дополнение, не замена

Спирт убивает бактерии на поверхности за 30-60 секунд. Доску после рубки лука или рыбы можно обработать спиртом — запах уйдет вместе с микрофлорой. Губки мочат в чистом спирте на 5 минут, затем промывают. Но это не отменяет еженедельной замены губок и мытья досок горячей водой с мылом: спирт не проникает в глубокие порезы пластика и не удаляет жировую пленку.

"Спирт — поверхностный антисептик. Он полезен для экспресс-обработки чистых поверхностей, но не заменяет полноценную санобработку там, где есть органика и биопленка", — отметил дезинфектолог Сергей Иванов.

Где спирт вреден

Нельзя использовать изопропиловый спирт на акриле, поликарбонате, лакированном дереве, коже и некоторых видах пластика — он растворяет покрытие. Опасно смешивать с хлорсодержащими средствами (образуется фосген) и аммиаком. При работе с большими площадями нужна вентиляция: пары легковоспламеняются и раздражают дыхательные пути. В быту лучше держать флакон с распылителем 70% — чистый 99% слишком агрессивен и быстрее испаряется, не успевая дезинфицировать.

Экспертная проверка: дезинфектолог Сергей Иванов