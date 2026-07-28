Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Главный страх русского человека: экс-ведущая Первого канала — о том, что пугает россиян сильнее всего
Мотор заглох, а опасность только начинается: пустой бак на трассе требует непривычного решения
Пять минут до идеальной кожи: вечерняя практика, которая заменит ботокс и тяжелый тональный крем
Этаж-изгой: почему верхние квартиры в России стали трофейным активом
Власти Ярославской области изымают земельный участок из-за опасных отходов завода
Ормузский пролив изменил маршруты: Индия начала переключать нефтяные закупки на новые страны
Отпечатки на грани возможного: чьи ноги оставили отпечатки 1,43 миллиона лет назад
Жительница Пензы получила жизненно важные лекарственные препараты после проверки прокуратуры
Анализ данных 10 тысяч пациентов показал связь между болезнью Крона и послеоперационными осложнениями

Дом превратился в свалку вещей: три базовых принципа организации пространства вернули уют

Недвижимость

Порядок в доме зависит не от количества купленных органайзеров, а от наличия простых систем. Когда бытовые процессы автоматизированы, жилое пространство перестает требовать постоянного контроля и превращается в среду, которая работает на владельца, а не наоборот.

Системы организации быта для экономии времени

Чтобы избежать перегрузки и бесконечной уборки, стоит внедрить три базовых принципа управления вещами:

  • Правило одного предмета. При разборе завалов или расхламлении нельзя пытаться сортировать всю кучу сразу. Необходимо брать одну вещь, определять ее постоянное место и сразу убирать туда. Такой подход исключает чувство бессилия перед объемом работы и позволяет сохранять динамику.
  • Десятиминутный интервал. Вместо генеральных уборок, которые отнимают все выходные, следует выделять 10 минут ежедневно на поддержание систем. Краткая ежедневная ревизия не дает вещам скапливаться и удерживает дом в управляемом состоянии.
  • Система маркировки. Использование четких и простых этикеток на контейнерах, полках и корзинах упрощает поиск нужных предметов. Маркировка закрепляет за каждой вещью конкретное место, что особенно актуально в семьях с детьми, так как позволяет всем членам households самостоятельно поддерживать порядок.
Сейчас читают
Десерт выглядит сложнее, чем готовится: рулет «Красный бархат» получается нежным и нарядным
Еда и рецепты
Десерт выглядит сложнее, чем готовится: рулет «Красный бархат» получается нежным и нарядным
Ольга Орлова раскрыла тайну встреч с сыном Жанны Фриске: о чём она договорилась с Шепелевым
Шоу-бизнес
Ольга Орлова раскрыла тайну встреч с сыном Жанны Фриске: о чём она договорилась с Шепелевым
Брови как свои, только лучше: возвращаем лицу естественность, мягкость и гармонию
Красота и стиль
Брови как свои, только лучше: возвращаем лицу естественность, мягкость и гармонию
Популярное
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН

Публичный скандал в Совете Безопасности ООН привел к неожиданному союзу противников и поставил под угрозу экономические связи между Парижем и Вашингтоном.

Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН
Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса
Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса
Десерт выглядит сложнее, чем готовится: рулет «Красный бархат» получается нежным и нарядным
Звезды теперь создадут на Земле: технологический рывок Китая оставил мировых лидеров позади
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН Любовь Степушова Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине Андрей Николаев Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров
Взгляд стал мутным и кожа посерела: борьба с онкологией изменила жизнь Маргариты Симоньян
Золотистый лаваш и сочная зелень: экспресс-пирожки с яйцом для идеального семейного утра
Ольга Орлова раскрыла тайну встреч с сыном Жанны Фриске: о чём она договорилась с Шепелевым
Ольга Орлова раскрыла тайну встреч с сыном Жанны Фриске: о чём она договорилась с Шепелевым
Последние материалы
Жительница Пензы получила жизненно важные лекарственные препараты после проверки прокуратуры
Анализ данных 10 тысяч пациентов показал связь между болезнью Крона и послеоперационными осложнениями
Поток туристов в Карачаево-Черкесии составил 1,7 млн человек в первом полугодии
Газпром нефть вернула полноценную продажу топлива на часть столичных станций
Объем внутрироссийской погрузки удобрений превысил 2 млн тонн
Санкт-Петербург потратил миллионы рублей на очистку светофоров от незаконной рекламы
Власти Тулы запланировали обновление разметки и знаков на улице Федора Смирнова
МЧС вводит дополнительные ограничения по парковке для владельцев электромобилей
Японские ученые успешно протестировали на мышах препарат для регенерации мышц
МЧС России координирует работы по устранению последствий паводка в Свердловской области
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.