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Тихий часовой механизм в стенах: как цвет и материал трубы решают судьбу вашей квартиры

Недвижимость » Ремонт

Владельцу жилья важно понимать, что визуальное наличие труб в доме не дает представления об их назначении и состоянии. Ошибка в определении материала или типа коммуникации может привести к серьезным протечкам или повреждению систем при попытке самостоятельного ремонта.

Система водоснабжения
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Система водоснабжения

Материалы для водоснабжения: PEX, медь и полимеры

Для подачи чистой воды сегодня чаще всего используют PEX (сшитый полиэтилен) и медь. PEX-трубы гибкие, обычно имеют цветовую маркировку (синий для холодной и красный для горячей воды) и соединяются с помощью специальных компрессионных колец. Однако этот материал уязвим для грызунов: при наличии мышей или крыс в доме безопаснее использовать медные или CPVC-трубы.

Медная труба считается эталоном долговечности и устойчивости к коррозии, подходя для обоих температурных режимов. Она дороже пластика и требует пайки или использования компрессионных фитингов. Из-за сложности монтажа работы с медью рекомендуется доверить профессионалу.

Альтернативой меди выступает CPVC (хлорированный ПВХ). Этот материал тверже обычного ПВХ и выдерживает высокие температуры, что позволяет использовать его для распределения горячей воды. Он дешевле меди, но его применение зависит от местных строительных норм.

Системы канализации и водоотведения

Для отвода сточных вод и вентиляции (системы DWV) основным стандартом является ПВХ (поливинилхлорид). Эти трубы прочны, доступны по цене и подходят для использования как внутри помещений, так и в грунте. Важное ограничение: ПВХ не предназначен для работы с высокими температурами.

Менее распространенным, но встречающимся вариантом является ABS-пластик (черные трубы). Он устойчив к ударам и низким температурам, но склонен к деформации под воздействием солнечного света, поэтому его монтируют преимущественно под землей. В некоторых регионах использование ABS ограничено из-за технических дефектов партий материалов прошлых лет.

В старых домах часто встречаются чугунные трубы. Они ценятся за звукоизоляцию и прочность, но со временем подвержены внутренней коррозии, что ведет к протечкам.

Опасные и устаревшие материалы

Существуют типы труб, которые сегодня признаны небезопасными для водоснабжения. Оцинкованная сталь перестала использоваться в новом строительстве из-за деградации внутреннего цинкового слоя. Ржавчина не только загрязняет питьевую воду, но и делает стенки трубы тонкими — при резком изменении давления (например, после включения главного вентиля) такие линии часто лопаются.

Особую опасность представляют полибутиленовые трубы, использовавшиеся с 1970-х по 1990-е годы. Этот пластик разрушается изнутри, что приводит к внезапным разрывам и затоплению помещений. При обнаружении полибутилена в системе его необходимо заменить в кратчайшие сроки.

Порядок действий

  1. Визуальный осмотр. Определите цвет и материал трубы (белый пластик, красная/синяя гибкая труба, металл или черный пластик).
  2. Проверка на коррозию. Осмотрите металлические участки на наличие рыжих пятен или хлопьев ржавчины, особенно в узлах соединений.
  3. Оценка типа материала. Сопоставьте обнаруженный материал с его назначением (например, ПВХ — для слива, PEX/медь — для подачи воды).
  4. Анализ рисков. Выявите наличие устаревших материалов (оцинкованная сталь или полибутилен), требующих замены.

При обнаружении признаков коррозии в металлических трубах или наличии полибутиленовых линий эксплуатацию системы следует ограничить до визита специалиста, так как риск внезапного прорыва в таких случаях максимален.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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